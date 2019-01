FÅR SAMME ARBEIDSGIVER: Kristine Minde (t.v.), Ingrid Syrstad Engen og Caroline Graham Hansen blir lagkamerater i Wolfsburg. Nå er trioen på landslagssamling på La Manga. Foto: Jostein Magnussen

Slapp å fremsnakke Ingrid – landslagssjefen gjorde jobben

LA MANGA (VG) Det ble aldri nødvendig for Caroline Graham Hansen og Kristine Minde å fremsnakke Ingrid Syrstad Engen (20) overfor Wolfsburg-ledelsen. Landslagssjef Martin Sjögren kom dem i forkjøpet.

Etter sommerens VM i Frankrike blir de tre landslagsspillerne lagkamerater i Wolfsburg. Ingrid Syrstad Engen, som skrev under på en 2,5 års kontrakt med den tyske klubben før jul , skal fullføre vårsesongen for Lillestrøm og spille VM først.

Før Wolfsburg bestemte seg for å gå for trønderen tok de kontakt med landslagssjef Martin Sjögren. Svensken kjenner sportsdirektør Ralf Kellermann godt og hadde ingen problemer med å anbefale landslagskometen.

– Vi har møtt hverandre ved flere anledninger, og jeg tror han har hentet seks eller syv spillere til Wolfsburg som jeg har hatt den tiden jeg var trener i Malmö og Linköping. Da var det ganske naturlig for han å ringe meg for å spørre en del om Ingrid, sier Sjögren.

Før Ingrid Syrstad Engen tok sitt valg søkte hun råd hos Caroline Graham Hansen og Kristine Minde.

– Jeg har spurt Kristine og «Caro» om hva som kreves og hvordan ting er i klubben. Samtidig vil det være til stor hjelp at de er i Wolfsburg. Da har jeg noen å støtte meg på, sier Syrstad Engen.

– Hvorfor ble det Wolfsburg?

– Klubben har fulgt meg veldig lenge, og de har kartlagt meg bra og vet hva de får. Så tror jeg at jeg kan passe inn i det systemet de spiller.

– Dette har Wolfsburg funnet ut av selv fordi Ingrid har vært meget, meget god både på landslaget og i Lillestrøm, sier Caroline Graham Hansen.

– Vi hørte snakk om at hun skulle komme, men ingen i ledelsen har spurt oss om Ingrid. Det er også som det skal være. Det er ikke vi som skal bestemme hvem som skal spille for Wolfsburg.

Så hva venter Syrstad Engen i Wolfsburg?

– Treningshverdagen er god. Vi blir veldig godt tatt vare på. Det viktigste er kanskje det medisinske teamet som er utrolig bra. Det er folk som kan hjelpe deg hver dag før og etter trening. De følger med på alt som gjøres på trening og har god oversikt. Oppfølgingen er veldig god. Det er som natt og dag sammenlignet med andre klubber, sier «Caro» og Kristine Minde.

Landslagssjef Sjögren mener Syrstad Engen har gjort et godt valg.

– Det er en av verdens beste klubber, og vi vet hvor godt det miljøet er både treningsmessig og kampmessig i den ligaen hvor det kanskje er tøffest konkurranse og kamper. Slik Ingrid tok landslagsnivået i fjor så viser hun at hun tar nye steg kjapt. Det vil være en fordel for henne når hun nå kommer til Wolfsburg.

– Så er det kanskje en fordel for ditt lag at man har tre landslagsspillere i et slikt miljø?

– For at de skal utvikle seg videre er det helt avgjørende for oss at de er i gode miljøer. De kommer til å støtte hverandre. Så kan det være greit for Ingrid å ha to landslagsvenninner rundt seg når hun skal tilpasse seg en ny klubb. Det er mye som skal på plass når en blir proff i en utenlandsk klubb, både det treningsmessige og det sosiale livet.