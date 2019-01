UENIGHET: Rosenborg og Haugesund er uenige om fremtiden til trener Eirik Horneland. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Ingen løsning i Horneland-saken: – Ikke sikkert det blir en avklaring

Haugesunds styreleder, Leiv Helge Kaldheim, håpet på en løsning rundt Eirik Hornelands fremtid i løpet av helgen. Slik ser det ikke ut til å gå.

– Det er ikke noe nytt. Jeg kan love at vi jobber med saken, men det er ikke noe bevegelse per søndag kveld klokken halv syv, sier Kaldheim til VG.

Torsdag bekreftet RBKs styreleder Ivar Koteng at Eirik Horneland forlater Haugesund for å bli Rosenborg-trener .

Haugesund derimot mente at klubbene ikke var enige , samt at Horneland brøt avtalen med Haugesund. Noe Horneland og hans advokat Erik Flågan nekter for.

Siden har det fortsatt ikke kommet en løsning på konflikten.

Haugesund-trening mandag

Lørdag ettermiddag fortalte Kaldheim at de ønsket å finne en løsning i løpet av helgen for at Horneland skulle bli RBK-trener, gjennom et konkret tilbud.

Men løsningen ser ikke ut til å bli klar denne helgen. Styrelederen vet heller ikke når løsningen ligger klar. Eller om den kommer i det hele tatt.

– Det er vanskelig å si. Det er ikke sikkert det blir en avklaring, sier Kaldheim.

– Ingen kommentar, skriver Ivar Koteng, RBK-styreleder, i en SMS til VG.

Haugesund begynner oppkjøringen til ny sesong mandag.

– Alle forstår at dette er en vanskelig situasjon, men per nå leder Horneland morgendagens trening, sier Kaldheim til VG.

Koteng var sint på Haugesund fredag:

Uenighet om kontrakt

Bakgrunnen for konflikten er at Horneland tegnet ny kontrakt med Haugesund i september – som skulle gjelde fra 1. januar med en måneds oppsigelsestid. Horneland mener han leverte oppsigelse i utgangen av desember og dermed kan ta over RBK fra 1. februar.

Haugesund har slått tilbake og mener de har terminert den nye kontrakten til Horneland. Slik at den forrige, som går ut etter 2019-sesongen, fortsatt gjelder.

– Uansett begynner han (Horneland) hos oss 1. februar. Det er ikke verre enn det, sa RBK-Koteng lørdag.