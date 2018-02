Tottenham dummet seg ut mot lille Rochdale: 2–2

Publisert: 18.02.18 19:04 Oppdatert: 18.02.18 20:20

FOTBALL 2018-02-18T18:04:42Z

(Rochdale-Tottenham 2–2) Tre minutter på overtid slapp Tottenham inn målet som gjorde at lille Rochdale får omkamp på Wembley.

Tottenham lå under med to mål mot Juventus i Champions League-kampen i midtuken, men klarte 2–2. I FA-cup-kampen mot Rochdale fra nivå tre ble det samme resultat.

Etter 93 minutter kom 2–2-målet: Rochdale-spillerne kom i overtall, og innbytter Steve Davies satte ballen forbi Michel Vorm i Tottenham-målet.

– Det skjedde da alle trodde at Tottenham var klar for kvartfinalen, fastslo Viasat-kommentator Roar Stokke.

Dermed må Spurs gjennom en ny omkamp, som de måtte i 4. runde mot Newport fra nivå fire.

Rochdale ligger på sisteplass på nivå tre, den såkalte League One.

– Jeg har alltid drømt om å spille på Wembley, og nå kan jeg si at jeg har spilt der, hvis jeg er skadefri og kommer på laget, sier mannen bak Rochdales 1–0 mål, Ian Henderson, til BBC.

– Å få 2–2 på slutten betyr ekstremt mye for hele klubben.

Harry Kane startet på benken, men kom inn etter 76 minutter for Llorente, og både han og de fleste andre trodde at Kane skulle bli matchvinner da han satte inn et straffespark etter 88 minutter. Men lille Rochdale ville det altså annerledes.

Nivå tre-laget ledet ved pause etter scoring av stjernespilleren Ian Hendersen helt på slutten av 1. omgang.

Lucas Moura utlignet etter en times spill, og så kom altså Kanes straffescoring. Straffen var korrekt idømt etter at Dele Alli ble tatt.

– Det var en fantastisk fotballkamp. Rochdale ledet fortjent ved pause, men Tottenham dominerte i 2. omgang og snudde. Vi trodde det var over, men Rochdale kom tilbake, sa Alan Shearer som ekspert på BBC.

Tottenham-sjef Mauricio Pochettino mener at motivasjonen var god.

– Slike kamper er ikke lette. Vi ville selvfølgelig gjerne vinne, men vi har fortsatt sjansen.