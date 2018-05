Hareide: – Ble liggende to uker på gulvet

BLINDERN (VG) Åge Hareide (64) innrømmer at han var bekymret da ryggproblemene rammet han for alvor, da han ble liggende to uker på gulvet.

Danmarks landslagstrener har i vår slitt med to rygg-prolapser.

– Når du ligger på gulvet og ser i taket nok, så blir du bekymret. I tillegg var det vondt. Nervesmerter er ikke noe å spøke med. Men det største problemet var at jeg ikke kom meg til behandling. Det ble to uker på gulvet fordi jeg ikke kunne gå, fortalte Åge Hareide til VG da han møtte norsk presse sammen med Danmarks ambassadør i Norge, Jarl Frijs-Madsen, i formiddag.

Hareide skulle egentlig ut og reise for å se aktuelle landslagsspillere i aksjon da han fikk alvorlige ryggproblemer. Han måtte sende sin assistent Jon Dahl Tomasson i stedet.

– Det var veldig vondt, men jeg fikk sett veldig mye fotball på TV, humrer Hareide og forteller at han har fått «god hjelp» og er friskmeldt til sommerens VM i Russland hvor danskene møter Peru, Australia og Frankrike i gruppespillet.

– Jeg behøver ingen ekstrabehandling under VM, forsikrer 64-åringen.

– Det går fint, jeg her helt fin nå, heldigvis. Jeg har hatt en måned som ikke har vært så god, men med bra behandling og hjelp har det blitt greit. Jeg hadde en prolaps på ene siden, og nå fikk jeg en på den andre. Det er en smerte jeg ikke unner noen andre.

Vil ha norsk hjelp

Hareide var i Oslo da danskene lanserte sin kampanje «Norge trener Danmark».

– Norge har ikke kvalifisert seg til VM, det har Danmark gjort takket være Åge Hareide. Derfor lanserer vi i dag en kampanje som heter Norge trener Danmark, som skal få nordmenn til å heie på Danmark i VM. Det er vårt håp at nordmenn vil heie på Åge og Danmark under VM. Vi skal lage liveevents i Oslo under gruppespillkampene, og benytte sosiale medier i den anledning, sier ambassadør Jarl Frijs-Madsen.

– Det hadde vært stas om nordmenn bryr seg om det som skjer i Danmark og vil hygge seg med fotball. Vi skal videre fra gruppespillet og har tro på at på det beste nivået vårt så kan vi vinne enkeltkamper, sier Hareide om Danmarks målsetning for det kommende mesterskapet.

16. juni får han sin VM-debut for Danmark og mot Peru, og han har ambisjoner om å være i Russland til litt ut i juli når åttedelsfinalene spilles.

