TABBET SEG UT: Loris Karius fomler langskuddet fra Gareth Bale i mål under finalen mellom Real Madrid og Liverpool i Champions League. Foto: PHIL NOBLE/Reuters

Mener Karius burde holdt tett om hjernerystelsen

Publisert: 04.06.18 23:47

FOTBALL 2018-06-04T21:47:35Z

Han gjorde to store tabber i Champions League-finalen mot Real Madrid. Den tredje kom kanskje mandag da Liverpool-keeper Loris Karius bekreftet via leger ved et sykehus i USA at han ble påført hjernerystelse under finalen.

Det er BBC-ekspert og tidligere Chelsea-spiss Chris Sutton som antyder at keeperen kommer med unnskyldninger for fadesen i Kiev, og at den tyske keeperen heller burde holdt tett om hjernerystelsen.

– Jeg mener han burde holdt det for seg selv. Det som skjedde, det skjedde. Han ble på banen og fullførte kampen. Han gjorde to grusomme feil, sier Sutton til BBC .

– Jeg synes synd på ham og jeg tror ikke han kommer over det som skjedde. Men jeg skjønner ikke helt vitsen med å fortelle om dette nå. Folk vil jo bare si at han bruker det som en unnskyldning - og det kan det godt være.

Det var Bild som først meldte at den tyske keeperen hadde vært hos eksperter på hodeskader i USA. Undersøkelsene av Karius ved et sykehus i Boston skal ha vist at 27 av de 30 testene som indikerte hjernerystelse, var positiv.

Kan ha påvirket keeperen

På grunn av alle henvendelsene som fulgte valgte sykehuset å gå ut med resultatet av undersøkelsen. Det skjedde med Liverpool-keeperens tillatelse.

– Vi har konkludert med at Karius pådro seg en hjernerystelse under kampen 26. mai, står det i en pressemelding.

Når det skjedde, i den for tyskeren pinlige finalen, sa ikke ekspertene noe om. Av pressemeldingen går det frem at hodeskaden kan ha påvirket prestasjonene til keeperen.

Om hjernerystelsen kom i sammenstøtet med Sergio Ramos - før de skjebnesvangre tabbene - er ikke kjent. Da mente Karius at spanjolen brukte en aktiv albue som traff ham i hodet.

Få minutter etter kollisjonen kom første tabben: Karius kastet ballen i beina på Karim Benzema. Senere slo han ballen i eget nett på et langskudd fra Gareth Bale.