Superstjernene i storslag da ti mann sterke Barcelona sto imot Real Madrid

Publisert: 06.05.18 22:41

(Barcelona – Real Madrid 2–2) Da Barcelona trengte han som mest, steppet Lionel Messi (30) opp. Men det samme gjorde utskjelte Gareth Bale (28) for Real Madrid. Dette var kvelden hvor superstjernene virkelig leverte.

Forrige serierunde var det et Lionel Messi-hat trick som sikret ligagullet for Barcelona .

I denne serierunden, i det tradisjonsrike og elleville «El Clásico»-oppgjøret, var han sterkt delaktig til at Barcelona fortsatt kan bli tidenes første La Liga-lag til å gå ubeseiret gjennom sesongen.

Det var nemlig han som tok tak da Barcelona trengte det som mest. Barca hadde blitt redusert til ti mann, og på stillingen 1–1, var det Messi som danset seg forbi Sergio Ramos og Casemiro før han begravde ballen i mål.

Med ti mann festet Messi & co. overraskende nok grepet om kampen, men Real Madrid slo tilbake. Men det viktigste for Barca denne søndagen, var å unngå tap.

De gjorde det imidlertid på ingen måte enkelt for seg selv. Høyrebacken Sergi Roberto var nemlig den største grunnen til det – på godt og på vondt.

Vakre scoringer og kortbonanza

Barcelona-backen fikk store rom å boltre seg i da han ble spilt fri av Luis Suárez, og med all verdens tid til å sikte, fant han spissen fra Uruguay inne i Real Madrid-boksen, som avsluttet en nydelig Barcelona-kontring med å sette ballen kontrollert i mål.

Men det var ikke bare på positivt vis at Sergi Roberto skulle markere seg. Mot slutten av den første omgangen mistet han nemlig hodet. Etter at Marcelo dultet bort i ham, så det ut som han slo etter brassen, som gikk i bakken.

Det resulterte i marsjordre for Barca-backen. Det falt i svært dårlig jord hos både Barcelonas spillere og fans, ettersom Gareth Bale hadde vært involvert i en kontroversiell stempling like før. Begge situasjonene kan du se i videovinduet under.

Og det ville jo ikke vært et El Clásico uten temperatur og elektrisk stemning, og det gikk hett for seg på banen. Bare i første omgang ble det delt ut fem gule og ett rødt kort.

Før det røde kortet ble vist, hadde Cristiano Ronaldo gjort som han vanligvis gjør når Barcelona er motstander. Scoret mål.

Etter et flott angrep hvor han kombinerte med Toni Kroos og Karim Benzema, stupte han inn 1–1 for Real Madrid. Til pause ble han byttet ut. Zinédine Zidane vet hvor viktig den kommende Champions League -finalen er, og da trenger han superstjernen sin i storslag.

Bales revansj

En som ikke har vært i storslag for Real Madrid, det er Gareth Bale. Men etter at Lionel Messi hadde danset Barcelona i føringen (selv om målet sannsynligvis burde vært avblåst for frispark mot Luis Suárez), var det utskjelte Bale som ordnet poeng for «Los Blancos» i løvens hule, da han hamret ballen i mål med innsiden av sitt giftige venstrebein.

Det endte til slutt med uavgjort, og Barcelona er nå tre kamper unna å gå ubeseiret gjennom 2017/18-sesongen. Villarreal, Levante og Real Sociedad er de tre siste hindrene.

Samtidig er Messi tre kamper unna toppscoretittelen i Spania. Han står nå med 33 mål på 33 seriekamper, og har dermed åtte mer enn nestemann på listen, Cristiano Ronaldo, som må «nøye seg» med å (til nå) være toppscorer i årets utgave av Champions League.