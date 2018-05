CHELSEA-PROFIL: Graham Rix (t.v.) har hatt en rekke roller i Chelsea. Her som assistenten til daværende manager Gianluca Vialli i en Champions League-kamp mot Hertha Berlin i november 1999. Foto: IAN HODGSON / X00382

Chelsea starter uavhengig gransking etter alvorlige rasismeanklager

Publisert: 10.05.18 11:39

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-10T09:39:52Z

En organisasjon som fremmer barns rettigheter skal etterforske de svært alvorlige rasismeanklagene mot to av Chelseas trenere på 80- og 90-tallet. Flere unge spillere har gått til sak mot klubben.

The Guardian melder at Chelseas ledelse nå har bestemt seg for å engasjere organisasjonen Barnardo’s, som ivaretar barns rettigheter, til å gjøre en uavhengig gransking av hva som egentlig har skjedd.

En rekke tidligere ungdomsspillere forteller rystende episoder om forholdene i klubben der det skal ha vært et markant raseskille.

Tre ikke navngitte spillere. som var i Chelseas juniorsystem på 90-tallet har nemlig gått til sak mot Premier League -klubben for behandlingen de mener de fikk av trenerne Gwyn Williams og Graham Rix.

En fjerde ungdomsspiller, som var i klubben fra 1979 til 1985, skal ha kommet med et separat krav som følge av angivelig «gjentatt mobbing og mishandling». Han skal ha blitt så traumatisert at han ga seg med fotball til tross for at han fikk proffkontrakt med London-klubben. Han sliter angivelig også med å se laget i aksjon på TV i dag – 33 år etter at han forlot klubben.

Mørkhudede spillere skal ha opplevd gjentatte krenkelser fra de to trenerne, men har altså foreløpig holdt seg anonyme. For et par dager siden gikk Grant Lunn og Gary Baker, to hvite spillere fra samme tidsperiode, ut og bekreftet lagkameratenes historier. Det kom etter at Williams og Rix gikk ut og benektet anklagene.

Tilbyr spillerne støtte

«Vi tar påstander av denne typen ekstremt alvorlig, og dette vil bli undersøkt fullt ut. Vi er fast bestemt på å gjøre det rette for å bistå myndighetene i eventuelle undersøkelser, og å støtte de berørte. Det innebærer rådgiving til alle tidligere spillere som måtte trenge det» heter det i en uttalelse fra klubben.

Williams skal ifølge spillerne blant annet ha brukt uttrykk som «you little black bastard», «you coon», «you little wog». Rix skal være anklaget for flere tilfeller av fysiske angrep, blant annet at han skal ha kastet varm kaffe i ansiktet på en spiller.

Både Rix og Williams har vært sentrale skikkelser i trenerapparatet til Chelsea-managere som Glenn Hoddle, Ruud Gullit og Gianluca Vialli. Rix spilte over 300 kamper for Arsenal, der han ble FA-cupmester i 1979. I tillegg spilte han 17 kamper for England.

Han ble juniortrener i Chelsea i 1993, og ble i 1999 fengslet i ett år for seksuell omgang med en 15 år gammel jente. Etter at han ble løslatt var han tilbake i Chelsea, blant annet som midlertidig manager da Vialli fikk sparken i 2000. Han har senere vært manager i blant annet Portsmouth.

Gwyn Williams jobbet i Chelsea i 27 år, og var blant annet assistenten til Claudio Ranieri i 2006.

Denne artikkelen handler om Chelsea FC

Premier League