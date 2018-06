Solskjær etter tap mot KBK: - Vi gir fra oss sjansen til å henge med

Publisert: 09.06.18 19:58

FOTBALL 2018-06-09T17:58:10Z

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund–Molde 1–0) En gigant-tabbe av Babacar Sarr var avgjørende da Kristiansund slo Molde 1–0 lørdag kveld.

– Det er jo en sinnssyk følelse. Det er storebror som kommer på besøk til oss, men likevel så vet vi at disse oppgjørene er tette. Molde er et av de beste lagene i ligaen så motivasjonen ligger i bunn med tanke på det, og ikke minst at det er naboer, sier KBK-trener Christian Michelsen til VG etter kampslutt.

Ole Gunnar Solskjær forteller om tung stemning i Molde-garderoben. Han sier spillerne er slagne og føler det samme selv. Ikke bare ble det tap i derbyet, men det kan bli enda lengre vei opp til teten i Eliteserien uten tre poeng lørdag.

– Det er helt forferdelig å tape slike kamper. Det er kamper som kan vippe begge veier, og da er det ekstra surt at vi gir dem de sjansene de får, forteller Molde-sjefen til VG etter kampslutt.

Og det var Molde som kom best i gang i Kristiansund, og fikk kampens første målsjanse da Petter Strand hamret ballen i stanga. Kristiansund var nære ved et par anledninger med en Bamba og Gjertsen i slag på topp, men den første omgangen ble av det målløse slaget.

Sarr-brøler

Ti minutter ut i andre omgang rotet midtstopper Babacar Sarr det virkelig til for eget lag. Det som skal være en relativt enkel heading havnet midt i beina til Bamba som satte fart i retning mål. Etter litt frem og tilbake endte ballen opp i beina til Bendik Bye som spilte en 45-graders pasning ut til Stian Semb Aasmundsen som satte inn 1–0 til vertene. Det til ellevill jubel hos hjemmesupporterne på et utsolgt Kristiansund stadion.

– Dette var vanvittig deilig, forteller målscorer Aasmundsen da VG møter han i pressesonen etter kamp som også benytter anledningen til å gi skryt til hjemmesupporterne.

– Jeg kunne ikke gå ut døra denne uka å ikke få høre at denne kampen skal vinnes. Jeg vil tro dette er den byen i Norge med størst trøkk rundt en fotballklubb hvis du tenker på hvor mange som bor her. Jeg vil faktisk tro at det kanskje kan være mer trøkk her også enn i Bergen når det kommer til den vanlige mannen i gata. Det er ikke nødvendigvis bare den fotballinteresserte som bryr seg her, skryter han.

Noe som var litt spesielt med scoringen, og som kan ha spilt en avgjørende faktor, var at Stian Gregersen lå nede i egen 16-meter med smerter i kneet. Midtstopperen fikk behandling etter scoringen, men kom så inn på banen igjen like etter. Utover i kampen haltet den ungen stopperen, og hadde løpende dialog med Molde-benken om hvordan det gikk. Etter 84 minutter valgte Solskjær å ta av midtstopperen til fordel for en mer offensiv spiller i Ibrahima Wadji.

Suser fra Strand

Molde kjempet for scoring mens tiden gikk, og de hvitkledde var fryktelig nære ved Petter Strand med fem minutter igjen av kampen. Mathias Normann spilte ut til Petter Strand som fra cirka 20 meter sendte ballen som et prosjektil i tverrliggeren.

Til tross for et massivt press klarte aldri Molde å få inn utligningen, og dermed endte kampen 1–0 til Kristiansund som klatret opp til en 8. plass på tabellen som er plassen bak Molde. Nå skiller det også kun ett poeng mellom lagene fra Møre og Romsdal.