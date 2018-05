GUL JUBEL: Ulrik Saltnes sendte Bodø/Glimt i føringen etter bare fem spilte minutter. Foto: Torbergsen, Mats / NTB scanpix

Ranheim fikk juling av Glimt - «Årets bom»-kandidat fra Riksvold

Publisert: 27.05.18 19:50 Oppdatert: 27.05.18 20:16

(Bodø/Glimt - Ranheim 4–0) Etter fem kamper uten tap gikk Ranheim på en skikkelig smell borte mot Bodø/Glimt. Spesielt Kim Riksvold (24) vil glemme kampen så fort som mulig.

Han fikk en gedigen dobbeltsjanse akkurat idet kampuret passerte kvarteret på Aspmyra stadion. Erik Tønnes innlegg var perfekt slått langs bakken og forbi en skliende Martin Bjørnbak, men foran mål ville det seg ikke for nevnte Riksvold.

Han avsluttet klink i stanga, fikk ballen tilbake igjen, men klarte ikke stokke beina kjapt nok til å trykke ballen over målstreken. Og i siste liten fikk den smått fortumlede Glimt-keeperen Ricardo Friedrich plukket opp ballen før den krysset streken.

Da er det kanskje en liten trøst for Riksvold at han ikke var den eneste dårlige Ranheim-spilleren på Aspmyra søndag kveld.

Allerede etter fem minutter scoret Bodø/Glimt ved Ulrik Saltnes, og i den andre omgangen rant det inn. Til slutt endte det hele 4–0 til hjemmelaget.

– Det var ikke planen, det her. Vi blir kontret i senk og gir bort et par mål. Vi skaper ikke nok selv, så det er veldig fortjent, men det blir litt for stygt, sier Ranheim-trener Svein Maalen til Eurosport, men bedyrer.

– Vi mister ikke troen av denne kampen her. Vi har mer å gå på og skal komme sterkere tilbake.

Mads Reginiussen mener Ranheim «ikke ville nok».

– Det var en kamp godt under pari fra vår del. Vi møter et lag som vil mer enn oss. Det er noen forferdelige kontringer. Alt i alt er det veldig fortjent at vi taper, sier han.

Bodø/Glimt åpnet best, fikk et tidlig mål, men inn mot hvilen var det bortelaget som tok over initiativet i kampen. Det fikk Maalen til å uttale at han «hadde veldig god tro inn mot andreomgang».

Slik gikk det altså ikke.

Før tre minutter av omgang nummer to var unnagjort, fikk 18 år gamle Håkon Evjen sitt første eliteseriemål.

– Det var fantastisk, sier han til Eurosport, men presiserer at dette først og fremst var en god lagseier.

Ranheim har gått fra å ligge under til å vinne hele tre ganger i årets Eliteserie (0–1 til 3–1 mot Molde, 0–1 til 3–1 mot Odd og 0-1 til 2–1 mot Sandefjord i tillegg til 0–1 til 1–1 mot RBK), men på Aspmyra ble vondt til verre da danske Philip Zinckernagel kontret inn 3–0 etter timen spilt.

Verre ble til helmørkt for Ranheim da Aslak Witrys svake tilbakespill ble snappet opp av Amor Layouni. Alene med keeper lobbet han elegant ballen i mål, og etterpå feiret han som Real Madrids Cristiano Ronaldo.

Etter fem strake kamper uten tap må trønderne reise tilbake fra Aspmyra med null poeng. Laget trives åpenbart ikke nord for Trondheim (tapte 0–4 borte mot Tromsø), men okkuperer fortsatt 3. plassen på tabellen med sine 23 poeng.

– Kanskje vi ikke liker å spille i Nord-Norge. Jeg trives her, men jeg vet ikke med resten, sier Mads Reginiussen til Eurosport.

Bodø/Glimt kan på sin side juble for en etterlengtet trepoenger. Laget kom fra to strake tap, men har nå karret seg opp på 12 poeng på like mange kamper. Og klatret fra 14. til 11. plass på tabellen.

– Helt fantastisk, og en ordentlig lagseier, sier Glimt-kaptein Martin Bjørnbak.

