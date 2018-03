RØRENDE: Hundrevis av mennesker med fakler dannet et hjerte for å minnes den avdøde Kongsvinger-spilleren. Foto: Kjell R. Hermansen / Glåmdalen

Minnet avdøde Adrian Lillebekk Ovlien (20) med gigantisk menneskeskapt fakkelhjerte

Publisert: 21.03.18 16:14 Oppdatert: 21.03.18 16:35

Kongsvinger er i sorg etter dødsfallet til 20 år gamle Adrian Lillebekk Ovlien. Søndag ble han minnet med et 850 meter stort menneskeskapt hjerte på Harstadsjøen i Vestmarka.

Det var lokalavisen Glåmdalen som først videreformidlet den rørende minnemarkeringen til ære for Ovlien, Kongsvinger-spilleren som brått gikk bort fredag .

Idet mørket senket seg søndag, gikk flere hundre mennesker ut på Harstadsjøen, litt over en halvtime sør for Kongsvinger, tente fakler og dannet et gedigent menneskeskapt hjerte ute på isen.

– Alle ville hedre Adrian, er tittelen til Glåmdalen, som skriver:

– Adrian var mer enn godt kjent blant folk både på hjemstedet Vestmarka og i nærmiljøet i og utenfor Eidskog. Hans væremåte og positive og glade fremferd gjorde sitt til at alle måtte like denne sympatiske gutten, noe som kom godt til syne på den storslagne minnemarkeringen på isen på Harstadsjøen.

Avisen skriver at det var Svein Olaf Sæther, barndomsvennen til Hans Jørgen Ovlien, far til Adrian, som sto bak initiativet sammen med venner.

Markering før landskampen mot Australia

Også rundt om i Fotball-Norge kjenner de på sorgen.

A-landslaget skal markere dødsfallet før privatlandskampen mot Australia fredag. Tidligere Kongsvinger-spiller Martin Linnes er blant dem som er i sjokk.

– Man blir helt slått ut egentlig. Du får et skikkelig stikk i magen. Jeg har flere rundt meg som kjenner ham, og han er en jeg hadde pratet med om jeg hadde møtt ham. Han var en ung, frisk og ydmyk gutt som var full av pågangsmot. Han jobbet hardt, og det er helt uforståelig at noe sånt kan skje, sier Linnes til VG.

Han er stolt av hvordan Fotball-Norge har stått sammen etter den brå bortgangen.

– Du ser Norge på en veldig god måte. Vi er opptatt av å stå sammen og ta vare på hverandre, og det føler jeg vi har gjort veldig i denne perioden. Jeg tror familien og alle de rundt ham setter veldig stor pris på alle tankene som har blitt sendt, sier landslagsspilleren.

Ovlien spilte 50 aldersbestemte landskamper for Norge.

Moldes Martin Ellingsen (22) er også en av mange som er preget av nyheten. Han signerte for Kongsvinger samtidig som Ovlien, og sammen spilte de blant annet cupfinale mot Rosenborg i 2016.

– Jeg forstår det ikke. Jeg ser bilder av Adrian på nett og det står at han er det. Men jeg klarer ikke å ta det innover meg. Det er helt surrealistisk, sier en sterkt preget Ellingsen til Romsdals Budstikke.

Selv har Kongsvinger IL gjort det mulig å skrive en siste hilsen til Ovlien. Omkranset av lys, blomster og et bilde av Ovlien er det lagt ut en minnebok ved inngangspartiet på Gjemselund. Og på veggen har klubben hengt opp drakten hans ved siden av et Kongsvinger-skjerf med påskriften «Hel ved».

Klubben er i sorg og har avlyst flere arrangementer som følge av det plutselige dødsfallet.