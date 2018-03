VG tipper Toppserien: Bare Vålerenga kan true Lillestrøm om gullet

Publisert: 24.03.18 08:05

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-24T07:05:30Z

Lillestrøm vs. Vålerenga. Det er en klassiker i norsk fotball. I 2018 kan de komme til å kjempe febrilsk om gullet – for kvinner.

• Her er lørdagens oddstips. Scroll deg helt ned for å se hvordan vi tror hele den første runden i Toppserien ender.

LSK har vunnet ligamesterskapet fire år på rad. I fjor var det Guro Reiten som førte an på Romerike. Når toppserien ruller i gang igjen i helgen, tror VG på nye gledesscener med de gulsvarte.

Vålerengas storsatsing er årets store nyhet i norsk kvinnefotball, mens Avaldsnes driver på som før – og i bunnen kan det bli tøff kamp om å unngå nedrykk.

Selv om noen profiler har forlatt Toppserien, er det enda flere som har kommet til – og kanskje vil det gjøre ligaen bedre enn noen gang.

Her er VGs tips:

1. Lillestrøm

Plass i fjor: 1.

Hege Riise ledet LSK til nytt gull i 2017, og har mange av de samme spillerne nå. Bakerst er det bunnsolid med Cecilie Fiskerstrand som keeper og en sterk firer (som Drillo pleier å si det) med Ingrid Moe Wold, Anna Westerlund, Anja Sønstevold og Malin Johnsen Brenn.

Guro Reiten ble toppscorer i ligaen i 2017 med 18 mål, og hvis hun holder seg skadefri, kan hun nesten alene skyte LSK til gull.

Sophie Roman Haug slo igjennom i fjor og kan bli enda bedre i år, Emilie Haavi kom hjem fra USA sist sommer, og Synne Hansen på høyrekanten er lynkjapp.

2. Vålerenga

Plass i fjor: 7.

Monica Knudsen ledet Lillestrøm til syv titler på like mange sesonger, og nå skal hun ta seg av et stjernegalleri på Valle med målgarantisten Isabell Herlovsen i spissen, og videre Marte Berget, Sherida Spitse, Tinja-Rika Korpela, Guro Pettersen og Marie Dølvik Markussen. Sistnevnte er tilbake i norsk fotball fra Wolfsburg. Korpela er tilbake i Norge etter mange sesonger i Bayern München og er en målvakt i toppklasse.

Med tidligere landslagssjef Eli Landsem som sportssjef har Vålerenga virkelig tatt grep også for klubbens kvinnelige topplag. De kan komme til å utfordre LSK om tittelen.

3. Avaldsnes

Plass i fjor: 2.

Avaldsnes har mistet både Elise Thorsnes (11 mål i fjor) og Emily Gielnik (8 mål i fjor), mens klubbens mestscorende, Cecilie Pedersen, er blitt værende – men har vært ute med skade i sesongoppkjøringen. Derfor har Avaldsnes slitt med å score mål i de siste treningskampene før seriestart.

Dette er klubben som bytter ut store deler av troppen hvert år, og Avaldsnes kan også komme til å hente inn forsterkninger i sommer – om det ikke går som de håper. Arne Utvik er en trofast investor, som fortsetter å spytte inn penger.

Avaldsnes bytter trener like ofte som vi andre vasker bilen. Lena Tyriberget er hentet inn som sportssjef. Hun har stor suksess fra yngres landslag, men mangler erfaring på seniornivå.

4. Stabæk

Plass i fjor: 3.

Trine Rønning har lagt opp og blir ikke lett å erstatte. En annen veteran, Ingrid Hjelmseth, kommer mesteparten av sesongen til å være 38 år, men holder fortsatt nivået som gjør at hun kan være den som redder viktige poeng for Stabæk.

Men foran henne er tre av fire av forsvarsspillerne borte, og det er ikke sånn du erstatter helt uten videre. Men her er det masse ung entusiasme og ferdighet, spørsmålet er bare om de har erfaring nok. Stabæk vant faktisk en treningskamp mot Vålerenga i vinter.

5. Klepp

Plass i fjor: 4.

Blir ekstremt avhengig av at Tameka Butt leverer som hun gjorde sist sesong – da hun scoret 14 av Klepps 34 mål.

4. plass i fjor var en stor opptur og den beste plasseringen i dette årtusenet.

Klepp har mistet keeper Oda Marie Bogstad, men har til gjengjeld hentet inn amerikanske Lindsey Burke Harris, som har spilt på Island.

Klepp sliter med å score. Selv om de ble nummer fire på tabellen, var det bare åttende best på antall scorede mål – og sjette best på positiv måldifferanse.

6. Arna Bjørnar

Plass i fjor: 6.

Har et ungt lag og spennende lag. Arna Bjørnar har hentet den australske keeperen Mackenzie Arnold, men bortsett fra det er stammen i laget den samme som i fjor.

Egentlig venter vi på at Arna Bjørnar skal ta det siste steget opp blant de aller beste. Kanskje det komme allerede i 2018?

Laget slo Avaldsnes og har også hatt andre gode resultater i treningskampene. De er heller ikke så dårlig defensivt som mange skal ha det til. I oppkjøringen til seriestart har forsvaret vært til tider imponerende.

7. Røa

Plass i fjor: 5.

Har mistet Lisa-Marie Karlseng Utland til svenske Rosengård, så hvem skal da score målene? Geir Nordby – som har vært trener så lenge vi kan huske – er en rev til å hente inn og heve ukjente spillere, så Røa vil nok befinne seg omtrent midt på tabellen også denne sesongen.

Klubben fra Oslo Vest handler om et stort hjerte, løpsvilje, innsats og duellstyrke – og det holder fortsatt lenge i norsk fotball.

Dessuten er det tradisjon for å prestere i Røa. Det skal ikke undervurderes.

8. Sandviken

Plass i fjor: 9.

Har sikret seg en god tilvekst i Ingrid Spord, landslagsspilleren som gikk til italienske Fiorentina, men proffeventyret varte bare i tre måneder og fire kamper. Nå blir hun en nøkkelspiller for sin gamle klubb.

Ny trener er Alexander Straus, som var i Nest-Sotra og som nå kommer fra Strømsgodset, der han var toppspillerutvikler.

Sandviken har plutselig fått litt penger mellom hendene, og de er brukt til å forsterke stallen og satse mer profesjonelt.

9. Trondheims-Ørn

Plass i fjor: 8.

Har mistet blant andre Ingrid Syrstad Engen, som nylig ble tatt ut på landslagets tropp til EM-kvalifiseringskampen mot Nord-Irland. Året før forsvant Lisa-Marie Karlseng Utland og Guro Reiten, så Trondheims kvinneener sliter med å holde på de beste.

Trondheims-Ørn er et lag som liker å angripe. Det er verre bakover. Men trønderne vil redde plassen i Toppserien uten store problemer.

10. Lyn

Plass i fjor: Nyopprykket.

Caroline Graham Hansens moderklubb er endelig på plass på øverste nivå. Det blir spennende å se hva de unge laget kan prestere. Kanskje blir det for ungt i 2018, men vi tror at klubben kan redde plassen med et nødskrik.

Har hentet spennende og kjappe Vilde Hasund fra Røa og Mimmi Löfwenius (som var gravid i fjor) fra Lillestrøm for å styrke laget fremover på banen.

Det er for øvrig verdt å merke seg at mens Oslo-fotballen sliter kraftig på herresiden, er det tre osloklubber i Toppserien i 2018.

11. Kolbotn

Plass i fjor: 10.

Tradisjonsrike Kolbotn er definitivt ikke hva det var. På papiret virker det som et bedre lag enn flere av de andre i bunnsjiktet, men i fjor slet de kraftig og reddet 10.-plassen takket være seirer over Grand Bodø og Medkila på slutten.

Har hentet inn tidligere Follo herrer-trener Michael Frank som en del av trenerteamet, sammen med Knut Slatleim.

Kolbotn slo Lyn i generalprøven – i en kamp der Karina Sævik ifølge rapportene var strålende.

12. Grand Bodø.

Plass i fjor: 11.

Fikk til slutt skrapt sammen poeng nok til å få kvalifisering i fjor, og reddet plassen ved å banke Urædd over to kamper.

Hadde 80 baklengsmål på 22 kamper i 2017 – langt flere enn nedrykkslaget Medkila, og laget ser ikke mye sterkere ut i år.

Jan Tore Bakli er ny trener. Han var for et par år siden innblandet i bråket i Finnsnes-fotballen, før det var han i Senja. Nå skal han trene kvinner i toppserien.

VGs tips: Slik ender første runde i Toppserien

Selv om kampen mellom Stabæk og Avaldsnes ble utsatt, åpner Toppserien med et virkelig brak. Vålerenga tar imot LSK Kvinner allerede i den første serierunden, og det er en kamp ingen har lyst til å tape. Her får vi en tidlig test på «prosjekt Enga», som er den virkelige utfordreren til enn så lenge suverene LSK Kvinner.

De to skulle ha møttes i sesongoppkjøringen, men den kampen ble avlyst. LSK står med tre seirer og ett tap før sesongstart, men Vålerenga er ute etter raske resultater med sin storsatsning. Et resultat mot LSK vil gi en tidlig indikasjon på at de er på rett vei, mens LSK er ute etter å beholde stempelet som Norges nummer én, og i hvert fall ikke gå på et tap.

Vi prøver oss på uavgjort til 3,45 i rundens storkamp , som vises på NRK 1. Spillstopp er 16.55.

Og de andre kampene? De tror vi ender slik:

Sandviken - Kolbotn (spillstopp 13.55): H til 1,60 i odds

Røa - Lyn (spillstopp 14.55): H til 1,35 i odds

Grand Bodø - Trondheims-Ørn (spillstopp 14.55): B til 2,25 i odds

Klepp - Arna-Bjørnar (spillstopp 14.55): U til 3,50 i odds

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Denne artikkelen handler om Tippetips

Kvinnefotball

Toppserien