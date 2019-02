SIGNATUR-FEIRING: Slik markerer Krzysztof Piątek sine scoringer. Derfor har han fått tilnavnet «El Pistolero». Foto: Antonio Calanni / TT NYHETSBYRÅN

Milans polske fredagssensasjon

Milan-supporterne elsker den polske nykommeren Krzysztof Piątek (23). Endelig kan det bli Champions League-spill igjen.

Piątek betyr «fredag» på polsk, og denne fredagen kan det bli mer moro med Piątek når Empoli kommer på besøk. Det skjer samtidig som den store moteuken går av stabelen. Men Piątek er mer på mote enn noe akkurat nå.

– Han har hatt en helt sensasjonell start på karrieren i Milan, sier Strive-kommentator Even Braastad.

– Ikke bare har han seks mål på fire kamper, han har to mot Napoli og to mot Atalanta på bortebane. Den ene scoringen hans mot Atalanta var helt enorm, og han viser nok en gang en enorm selvtillt med tanke på å avslutte fra alle mulige vinkler.

Polakken ble hentet inn i januarvinduet for å erstatte Gonzalo Higuaín, som gikk på lån til Chelsea. Krzysztof Piątek ble hentet fra Genoa og har vært en braksuksess til nå.

– Han oppsummerte det enkelt og greit på gebrokkent engelsk for Sky etter Atalanta-kampen: I score goals all the time, I am happy. For ham handler alt om å komme til avslutningsmuligheter. Han blir vill i blikket på siste tredjedel, og alle bevegelser han gjør handler om å maksimere sjansene for å score mål. I dagens fotballverden, kan 35 millioner euro for ham vise seg å være et kupp for Milan, sier Braastad, som også driver podcasten «Støvelball».

35 mill. euro tilsvarer 340 mill. kroner og er nesten lommerusk i vår gale, gale fotballverden.

– Han kom til Genoa som et ubeskrevet blad, beviste med en gang at han hadde enorme kvaliteter som målscorer og har nå vist at dette ikke bare var et blaff, fortsetter Braastad.

– Han kan fort være den som gjør at Milan greier å kvalifisere seg til Champions League for første gang på fem sesonger.

Piątek - som uttales noe sånt som Piåntek - debuterte med et 18 minutters innhopp mot Napoli i serie A . Så scoret han begge målene i 2-0-seieren over samme lag i kvartfinalen i den italienske cupen.

Siden har det blitt fire ligascoringer: ett mot Roma borte (1–1), ett mot Cagliari (3–0) og to mot Atalanta (3–1).

Det betyr at han er den i Milan-historien som har kommer kjappest til seks mål, og han er den første til å score i alle sine tre første kamper fra start siden Mario Balotelli i 2013.

«El Pistolero», som han kalles på grunn av sin spesielle målfeiring, viser en ekstrem selvtillit og nese for å score mål.

Ifølge Genoas sportsdirektør Mario Donatelli var polakken veldig nær ved å gå til Napoli tidligere i januar, men da Milan måtte ha inn en erstatter for Higuaín, handlet de raskt og sikret seg Piątek.

– Jeg håper at Milan kan bli et storlag igjen takket være meg, sier han til den polske avisen Przeglad Sportowy.

– Lucas Paqueta vet hvor jeg vil ha ballen, sier han om Milans brasilianer.

Måljegeren sier at han kunne ha forlatt Genoa ett år tidligere, men at han er glad for at han valgte å bli. Piątek synes det har blitt for mye av rosen den siste tidne.

– Etter min mening er noen av førstesidene overdrevet. Jeg vil bare ta noe av rosen, sier han til Przeglad Sportowy.

Milan har funnet formen med 4–3–0 på syv siste kamper. Slik har San Siro-klubben posisjonert seg til en 4.plass på tabellen - som gir mulighet til Champions League-spill neste sesong.

Det er langt frem dit, selvfølgelig. Men et formsvakt og tabellutsatt Empoli bør det være mulig å slå i kveld. Tenk på at Toscana-gjestene ikke har vunnet borte i serien siden april 2018. Da var motstanderen nettopp Milan (2–1-seier).

