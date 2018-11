HAR VÆRT UTE I KULDEN: Mens Lillestrøm-trener Jörgen Lennartsson tok seg tid til en prat med supporterne Rune Stie (til venstre) og «Arntis» etter fredagens trening, hastet klubbveteran Frode Kippe (40) raskt vekk fra minusgradene og inn i garderobevarmen. Foto: Øyvind Herrebrøden

Har slåss mot nedrykk på tampen i nesten ti år: – Sjelden vært så ille før siste kamp

FOTBALL 2018-11-24T14:22:19Z

LILLESTRØM (VG) Ingen kan overleve i toppdivisjonen som Lillestrøm. Men for åttende gang på elleve sesonger må de bruke sluttrundene godt for å beholde rekorden de er så opptatt av.

Publisert: 24.11.18 15:22

Det er stort sett dét det har handlet om for romerikingene de siste ti årene:

Etter cupmesterskapet og fjerdeplassen i 2007 har det stort sett vært nedre halvdel og veldig ofte en redningsaksjon for fortsatt å kunne kalle seg klubben som har vært sammenhengende lengst i landets øverste fotballdivisjon (siden 1975-sesongen).

I 2018 skjer det for åttende gang fra og med 2008 at LSK med matematisk sikkerhet berger plassen i løpet av de tre siste serierundene.

– 2016-sesongen var ganske mørk, så vidt jeg husker. Og i 2008, da vi slo Tromsø borte og Rosenborg hjemme rett før slutt. De husker jeg godt, minnes Frode Kippe – det 40-årige klubbikonet som har levd nesten like lenge som Lillestrøm har vært et toppserielag.

LILLESTRØMs 10 SISTE SERIESESONGER: Lillestrøms ti siste seriesesonger: 2008:

Sikret plassen i 25. og nest siste runde. Ble til slutt nummer 12 (av 14 lag), syv poeng fra nedrykk og tre poeng fra kvalik. 2009:

Sikret plassen i 28. runde. Ble til slutt nummer 11 (av 16 lag), ni poeng fra nedrykk og fire poeng fra kvalik. 2010:

Sikret plassen i 25. runde. Ble til slutt nummer 10, 20 poeng fra nedrykk og 13 poeng fra kvalik. 2011:

Sikret plassen i 28. runde. Ble til slutt nummer 13, seks poeng fra nedrykk (ikke kvalik dette året). 2012:

Sikret plassen i 28. runde. Ble til slutt nummer 9, ni poeng fra nedrykk og syv fra kvalik. 2013:

Sikret plassen i 28. runde. Ble til slutt nummer 10, syv poeng fra nedrykk og fem poeng fra kvalik. 2014:

Sikret plassen i 24. runde. Ble til slutt nummer 5, 22 poeng fra nedrykk og 17 fra kvalik. 2015:

Sikret plassen i 26. runde. Ble til slutt nummer 8, 23 poeng fra nedrykk og 22 poeng kvalik (med ett minuspoeng idømt for økonomitrøbbel). 2016:

Sikret plassen i 30. og siste runde. Ble til slutt nummer 12, fire poeng fra nedrykk og tre poeng fra kvalik. 2017:

Sikret plassen i 29. og nest siste runde. Ble til slutt nummer 12, fem poeng fra både nedrykk og kvalik.

Kan avgjøre selv

Han husker naturligvis godt. I 2016 har – inntil i år – vært eneste gangen LSK har vært avhengige av noe i aller siste runde for å være sikre på å fornye kontrakten.

Men da måtte flere (overraskende) resultater gå imot Lillestrøm, som uansett fikset jobben selv med å slå Molde på Åråsen .

Nå er det ny motstander fra samme fylke, og seriefemmer Kristiansund kan ikke ta poeng på Åråsen dersom LSK skal være helt sikre på å gå på sin 45. sesong i toppdivisjonen i 2019.

– Det har sjelden vært så ille før siste kamp; At du kan rykke rett ned. Det tror jeg knapt har skjedd før. Nå er det ganske stor sjanse for det, med tap i morgen. Sånn sett er denne kampen helt spesiell. Jeg har ikke spilt en sånn type kamp før. Blir spennende og moro. Jeg kjenner på det, sier veteranen med 17 strake sesonger i Lillestrøm-drakten (19 totalt – og 424 kamper).

Han røsket opp i hele nedrykksstriden da han sto bak 2-2-målet mot Strømsgodset for snart og to uker siden og sørget samtidig for at det plutselig var fem lag som kan ende på plass 14 eller 15 og dermed rykke ned samme med Sandefjord.

Savnet en angriper

Men egentlig hadde Kippe trodd at klubben hans skulle styre klar av bunnslammet i årets sesong. Cupmesterskap i fjor , målgarantist Thomas Lehne Olsen inn og at Ifeanyi Mathew ble på Åråsen skulle bety noe annet.

– Det er ikke så lett å forklare, egentlig. Vi hadde en oppkjøring der forventningene ble skrudd opp. Vi så nok ikke helt betydningen av at (Chigozie) Udoji forsvant og fikk ikke erstattet ham tidlig nok, tror Frode Kippe.

– Vi ble spillende med to rene toppspisser som ble litt like hverandre og fikk ikke nok ut av dem på topp. Så kom Smarason inn på slutten, en spillertype vi kanskje savnet i starten. Da klarte vi ikke vinne kamper og så ikke veldig farlige ut. Så vi ble hektet av ganske tidlig, fortsetter han.

Trener Jörgen Lennartsson har gitt spillerne totalt fire dager fri etter Strømsgodset-kampen. Blant annet på torsdag – to dager før Kristiansund-kampen.

– I forrige uke, da landslagspausen startet, kjørte vi noen økter med tøff, fysisk trening. Så fikk de fri fredag, lørdag og søndag for å fylle på energi og få dem til å bli spillesugne. Denne uken kunne vi ikke trene fem strake dager og deretter ha kamp den sjette. Da er det stor risiko for at energinivået hadde vært for lavt. Og det er nok noe av det dårligste man kan gjøre på slutten av sesongen, når banene er tunge og hodene har gjennomgått en lang sesong, forklarer svensken.

– Godt forberedt

Han nekter egentlig å tenke på et annet scenario enn at Lillestrøm skal vinne sin kamp. Men sier at de skal ha «jernkoll» på de andre resultatene underveis.

– Så er det naturligvis sånn at de siste 15–20 minuttene av 2. omgang at vi må gjøre grep, enten noe ekstra offensivt eller defensivt om det kreves. Der er vi godt forberedt.

PS! I 2011 var LSK i utgangspunktet langt unna nedrykk, men med bare tre poeng på de 11 siste kampene var ikke plassen garantert sikret før etter laget hadde vært gjennom kamp 28.