Manchester City reddet poeng etter Lyons sjansesløsing

FOTBALL 2018-11-27T21:51:40Z

(Lyon-Manchester City 2–2) Lyon var i ferd med å nedkjempe Manchester City. Men så sikret Sergio Aguero poenget og tabelltopp da at alt gikk bortelagets vei på slutten.

Dermed må Lyon levere i bortekamp i Ukraina 12. desember i siste runde av gruppespillet.

For i den andre gruppespillkampen vant Shaktar Donetsk 3–2 over Hoffenheim. Manchester City er klar for avansement mens Lyon må ut i en avgjørende runde i desember.

For nå står Manchester City med ti poeng og helt overlegen målforskjell (14–5), Lyon med sju poeng (11–10 i målforskjell) og Shaktar Donetsk med fem poeng.

Det franske laget har fortsatt gode sjanser til å avansere i siste runde, men må klare uavgjort i den avgjørende bortekampen.

Dette ble klart etter en målrik kamp også i Frankrike.

Fortjent ledelse

Lyon trengte mål da Maxwel Cornet ladet skuddfoten rett utenfor 16-meteren etter 55 minutters spill. Og på hans tredje store sjanse i kampen skulle det lykkes for Cornet med en herlig avslutning som gikk i bue over Ederson i Manchester City-målet.

– Det var helt fortjent, utbrøt Viasat-kommentator Langli mens jubelscenene til den franske klubben pågikk etter 1–0 scoringen.

Men det var bare starten. For først utlignet Aymeric Laporte for Manchester City på en nydelig heading. Deretter var det igjen Cornet som sendte Lyon foran igjen etter 80 minutters spill etter en nydelig fremspilling av Memphis Depay.

Da var både Lyon og Manchester City videre. Men bare to minutter senere timet Sergio Aguero opphoppet perfekt foran en rekke Lyon-spillere og headet inn nok en utlining. Dermed var lagene like langt og bare City sikret avansement. Men Manchester City hadde snudd et kampbilde der de til tider ble utspilt i første omgang.

Det var ikke bare Lyon som sløste ned sjansene i kveldens Champions League-runde. Sjekk denne utrolige bommen:

Misset store sjanser

Det var Lyon som burde være skuffet over ikke å ha scoret i første omgang av hjemmekampen mot den pengesterke klubben fra Manchester. For tre ganger kunne de gått opp i ledelsen. To av dem var dårlig håndverk i avslutningsøyeblikket, mens den tredje var akrobatisk utført.

Etter 13 minutters spill burde nedlenderen Memphis Depay ha scoret. Han kunne nærmest bredsidet ballen i mål, men han bommet på ballen rett foran mål.

Så etter at halvtimen var spilt var det Maxwel Cornets tur til å utnytte en hundre prosent sjanse dårlig. Mendy kom på et herlig raid på venstrekanten. Han la inn foran mål der Cornet kom i stjerneposisjon. Men førstetouchet ble elendig og deretter skled han og skuddforsøket ble klarert.

Deretter var samme mann frempå rett før pause. Cornet lå nærmest på siden i luften da han skjøt på volley ned i bakken før ballen gikk i stolpen.

– Ikke vanlig klasse

Dermed hadde Pep Guardiola sett tre enorme Lyon-sjanser da lagene gikk til hvilen og det så ikke ut som det skulle bli Citys kveld.

– Ikke vanlig klasse på noe hos Manchester City, sier Viasat-kommentator Morten Langli i det 2. omgangen startet og snudde kampbildet.

Forøvrig er Manchester City på tabelltopp i England. I Frankrike er Paris St. Germain i en egen klasse med full pott, 42 poent, etter 14 kamper. Hele 15 poent bak på 2. plass befinner Lyon seg.

