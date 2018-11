IKKE I FLYTSONE: Nicklas Bendtner under eliteseriekampen mot Odd på Lerkendal 4. november. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Bendtner får tidstrøbbel i oppkjøringen: - Bør sone så fort som mulig

FOTBALL 2018-11-23T18:37:31Z

Nicklas Bendtner (30) får trolig sone med fotlenke i sin egen leilighet i København. Det betyr null alkohol, uanmeldt kontroll til alle døgnets tider og egen aktivitetsplan. Men RBK-spissen kan forlate hjemmet for å trene.

Publisert: 23.11.18 19:37

RBKs daglige leder Tove Moe Dyrhaug opplyser i en SMS til VG at klubben ikke har diskutert hvordan soningen bør foregå for å legge best mulig til rette for trening og oppkjøring til 2019-sesongen.

Bendtners advokat Anders Nemeth har ikke besvart VGs henvendelser om hvordan dansken ønsker å sone dommen på 50 dagers ubetinget fengsel for vold mot en taxisjåfør.

Må søke om lenke

RBK spiller cupfinale 2. desember, før de avslutter sesongen med Europa League-oppgjøret mot Leipzig 13. desember. Fra 14. desember til seriestarten i Norge 29. mars, er det 105 dager.

– Det er best å få soningen unna så fort som mulig, og dermed bli ferdig med den. Jo lenger man venter, jo lenger holdes saken varm. Det vil dessuten være uheldig om han ikke får være med i den viktige perioden i sesongoppkjøringen, sier Adresseavisen-kommentator Birger Løfaldli til VG.

Her koser Helland seg Bendtner på trening:

Om soningen skulle drøye, vil eliteseriestarten komme brått på RBK-spissen.

– Dømte personer vil bli innkalt til soning så raskt som mulig, forteller Sabrina Ejstrup Vig i Kriminalforsorgen i Danmark.

Onsdag ble det kjent at Bendtner ikke kommer til å anke dommen, og at byrettens dom er endelig. Siden dommen er under seks måneder, vil Bendtner trolig få mulighet til å sone hjemme med en elektronisk brikke på ankelen. RBK-spissen må selv søke for å få sone på denne måten.

Soning med fotlenke foregår på denne måten i Danmark:

Før soningen begynner må Bendtner avtale en aktivitetsplan med Kriminalforsorgen. Planen bestemmer når han skal være hjemme og når han kan forlate hjemmet. Man kan få «utetid» på dager hvor det ikke er andre aktiviteter.

Bendtner må være hjemme når han ikke er på trening/jobb eller deltar på aktiviteter som er bestemt eller godkjent av Kriminalforsorgen.

Bendtner kan ikke nyte alkohol mens han soner, og som utgangspunkt skal alle delta i et kriminalitetsforebyggende program i Kriminalforsorgen.

Bendtner kan vente seg uanmeldt besøk fra Kriminalforsorgen flere ganger i uken, til alle døgnets tider. Hvis han bryter avtaler, kan han risikere å bli overført til et fengsel.

Adressa-kommentator Løfaldli frykter at RBK og Bendtner ikke tar saken tilstrekkelig på alvor.

– Jeg synes at Rosenborg bør bli enda tydeligere i å kommunisere hvilke holdninger de har. Jeg er redd dette blir bagatellisert. Videobeviset i retten viste at det var en stygg hendelse, legger han til.

Han etterlyser også at Nicklas Bendtner kommer på banen og uttrykker seg tydelig om hvilke holdninger han har i saken.

RBK har blitt forelagt disse påstandene, men har ikke kommentert dem.