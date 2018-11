TRAVEL MANN: Jorge Mendes på vei i retten i Madrid, i forbindelse med saken mot tidligere Atlético Madrid-spiss Radamel Falcao. Falcao ble dømt til å betalte 78 millioner kroner i straffeskatt. Foto: Sergio Perez / X00213

Superagent granskes i en rekke land - 34 spillere og to trenere sjekkes

Ledet av portugisiske myndigheter blir Cristiano Ronaldos agent Jorge Mendes (52) gransket i en storstilt aksjon i flere europeiske land.

Samarbeidet har vart i over et år, og involverer Spania, Irland, Storbritannia og Nederland. Sammen graver skattemyndighetene seg ned i Mendes’ forretninger. Kypriotiske myndigheter fikk også spørsmål om å være med, men takket nei.

Dette skriver den portugisiske avisen Expresso i dag. Expresso har gransket papirene som er en del av Football Leaks. Tyske Der Spiegel har fått tak på over 70 millioner dokumenter i en datalekkasje, og samarbeider med en rekke europeiske medier, inkludert VG.

For ett år siden var det et todagersmøte i Lisboa, hvor 14 personer fra de fem nasjonene var til stede. Planen ble lagt. 59 overganger, lån og kontrakter som er signert mellom 2014 og 2016 gjennomgås for å sjekke om det er betalt nok skatt. 34 spillere er involvert, samt to trenere, Manchester Uniteds José Mourinho og Wolverhamptons Nuno Espírito Santo.

Mourinho er allerede idømt en straffeskatt to ganger av det spanske skattevesenet, den siste rettssaken var en direkte følge av Football Leaks-dokumentene som ble offentliggjort i 2015 og 2016.

15 klubber er innblandet i overgangene som sjekkes. I England: Manchester United, Manchester City, Chelsea, Swansea, Burnley, Bolton Wanderers, Norwich og Wolverhampton. I Spania : Real Madrid, Barcelona, ​​Atletico Madrid og Valencia. I Mendes’ hjemland Portugal : Benfica, Porto og Braga

Bare i 2015 og 2016, årene etterforskningen fokuserer mest på, ble nærmere 13 milliarder kroner flyttet via overganger der Jorge Mendes var involvert. De to største var Anthony Martial fra Monaco til Manchester United og Angel Di Maria fra Manchester United til Paris Saint-Germain.

Det er portugisiske myndigheter som har tatt initiativet til det internasjonale samarbeidet. Portugal har reagert på at Mendes gjennom årene gjennomgående bare har innrapportert lønn, ikke noe utbytte. Det er også blitt lagt merke til at Mendes var sentral i en rekke av sakene som ble avslørt i den forrige Football Leaks-runden, der store navn som Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Pepe, Radamel Falcao og James Rodriguez var blant flere «Mendes-menn» som var innblandet i rettstvister.

Flere av dem måtte ut med saftige bøter. Ronaldo fikk den hardeste straffen: To års betinget fengselsstraff og en bot på snaut 180 millioner kroner.

Expresso skriver også at Jorge Mendes og hans kone Sandra er anklaget for å ha tatt imot 96 millioner euro i utbytte – uten å skatte av pengene.

Portugisiske skattemyndigheter mener at Jorge Mendes har benyttet en detaljert plan, der han han har solgt egne selskap til egne selskap.

EIC, de samarbeidende europeiske avisene knyttet til Football Leaks, konfronterte Jorge Mendes med funnet, men han forsikrer at han har oppfylt alle sine skatteplikter.

– Jeg er og har alltid vært skattepliktig til Portugal, der jeg oppgir all min inntekt, inkludert det jeg opptjener utenlands, og jeg betaler den skatten jeg skal, slår Mendes fast i en skriftlig tilbakemelding.

En portugisisk gjennomgang i 2014 har allerede slått fast at Jorge Mendes mottok 29,2 millioner euro skattefritt mellom 2008 og 2012. innbetalt av Start SGPS, et selskap han startet i 2008 i Porto. Dette skal ha blitt stemplet ulovlig i en granskning utført av det portugisiske skattevesenet i 2014. Konklusjonen var at han måtte ut med 5,3 millioner euro, rundt 50 millioner kroner.

Start SGPS, Mendes’ selskap, betalte inn disse pengene, men i 2015 gikk Mendes til søksmål mot de portugisiske mydnighetene for å få pengene tilbake.

29. oktober ble Expresso informert om at det fremdeles ikke var noen dom i saken.