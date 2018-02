TUNGT: Cristiano Ronaldo og Real Madrid rotet bort poengene mot Levante og har et hav opp til Barcelona. Foto: HEINO KALIS / X01080

Ekspert om Real Madrid-nedturen: – Nærmest et mysterium

Publisert: 04.02.18 09:48

FOTBALL 2018-02-04T08:48:25Z

Sist sesong virket Real Madrid uslåelige. Nå er det alt annet enn harmoni i stjernegalleriet.

– Det er ikke normalt å ha så lang avstand opp. Noe må vi ha gjort galt. Vi mister for mange poeng i kamper vi kontrollerer. Dette har vært ett av våre verste år, sier Sergio Ramos, lagkaptein for Real Madrid, etter 2–2-kampen mot Levante .

Vinner Barcelona derbyet mot Espanyol søndag leder de serien med 21 poeng ned til Real Madrid etter 22 kamper, mens sistnevnte har en hengekamp. Ifølge Marca har det aldri vært større avstand mellom lagene så tidlig i en sesong.

– Det begynner å nærme seg et historisk fall for klubb (Madrid), trener ( Zinedine Zidane ) og spiller (Cristiano Ronaldo). Forutsetningene ikke vesentlig endret. Nærmest et mysterium. Det er sterke krefter i fotballen. Hva har skjedd fra supercup-finalene mot Barca til nå, som gjør at det blir slik?, undrer Morten Langli, Viasat-ekspert, på Twitter.

– Serien er ikke avgjort

Real Madrid er på fjerdeplass i serien og ute av cupen etter et pinlig tap på eget gress . Det er stor kontrast til sist sesong hvor de vant serien og Champions League.

Også rett før sesongstart viste de høyt nivå da de ble for sterke for Barcelona i den spanske supercupen og Manchester United i UEFAs supercup .

– Jeg har tillit til troppen min. Jeg har blind tro på dem, ingenting annet. Det er det jeg vil vise og troppen gjengjelder den følelsen. Både når det gjelder innsats og kamper, men også holdningen om at serien ikke er avgjort ennå.

Det sier Zinedine Zidane, en kanskje litt i overkant optimistisk Real Madrid-trener, ifølge Reuters.

– Ikke bekymret

Spanske medier har spekulert i franskmannens fremtid. Åttedelsfinalene i Champions League mot PSG kan muligens være avgjørende for Zidane.

– Jeg tenker på den neste kampen. Ingenting mer, svarte Zidane på spørsmål om hans rolle.

– Jeg er ikke bekymret, la han til.

Mot Levante mistet Real Madrid poeng mot slutten da den italienske målsniken Giampaolo Pazzini scoret like før slutt i sin debut, og feiret med hans vanlige «V-tegn» rundt munn.

Det skal ikke ha kontroversiell mening, men er en gammel spøk med Luca Toni, VM-spissen til Italia fra 2006. Toni feiret med bevegelser rundt øret som symboliserte «Hører dere?». Pazzinis svar betyr «Ser dere?».

– Jeg skjemmes over resultatet. Det er tungt å svelge, sier Zidane.