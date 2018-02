VIL IKKE FORLENGE: Dag-Eilev Fagermo vraker Sondre Rossbach som førstekeeper fordi 22-åringen ikke vil forlenge kontrakten med klubben. Foto: NTB scanpix

Fagermo vraker Rossbach etter kontraktsnekt

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 08.02.18 13:32

FOTBALL 2018-02-08T12:32:44Z

Den turbulente sesongoppkjøringen til Odd fortsetter. Nå vrakes keeperprofil Sondre Rossbach (22).

Odd -trener Dag-Eilev Fagermo har allerede mistet halve høstelleveren sin. Nå står han overfor en utfordrende situasjon med sin unge keeperprofil Rossbach.

U21-landslagskeeperen, som er på utgående kontrakt i år, ønsker nemlig ikke å forlenge avtalen med skiensklubben ettersom han vil til utlandet. Dermed velger Fagermo å vrake ham som førstekeeper.

– Jeg kan ikke si så mye om denne saken nå, men Sondre har gitt beskjed om at han ikke vil snakke med oss om ny kontrakt. Da må vi følge Odd-profilen og utvikle de som er interessert i å være her videre, sier Fagermo til Varden .

Fagermo har ikke besvart VGs henvendelser angående denne saken.

– Klar for et større steg

Rossbach bekrefter overfor VG han ikke vil fortsette i Odd etter 2018.

– Jeg har gitt beskjed om at jeg ikke ønsker å forlenge kontrakten fordi jeg er på jakt etter nye impulser. Det har ingenting med økonomi å gjøre eller at jeg ikke trives i Odd, men jeg er på et stadie hvor det er viktig å utvikle seg. Jeg er klar for et større steg enn Odd.

– Er du forberedt på å sitte på benken frem til det internasjonale overgangsvinduet åpner igjen til sommeren?

– Det er Odds «policy», så det var jeg klar over. Det har vært med i vurderingen. Men det er jo sånn at den andre keeperen til Odd også er på utgående kontrakt, så foreløpig er vi i samme båt, sier Rossbach til VG.

Myhra førstevalg

Viljar Røsholt Myhra (21) er nå Odds førstekeeper. Han vil stå i mål når Odd møter Haugesund til treningskamp fredag. Myhra er også på utgående kontrakt, men han har signalisert overfor klubben at han gjerne ønsker å forlenge den dersom Rossbach ikke gjør det samme.

– Jeg har kontrakt med Odd ut året. Det får jeg ikke gjort noe med. Jeg kommer til å gjøre alt for klubben enten det er i Eliteserien eller ikke, sier Rossbach.

– Er det aktuelt med en overgang til Sverige, hvor overgangsvinduet fortsatt er åpent?

– Dette var en beskjed jeg ga til klubben i går, så vi har ikke pratet noe mer i dybden. Jeg kan ikke spekulere i sånt nå.