Liverpool-helten med et «norsk» ønske

Publisert: 03.05.18 13:23

FOTBALL 2018-05-03T11:23:28Z

ROMA (VG) Han har vært en åpenbaring som Liverpool-midtstopper, og etter 19 kamper på den største fotballscenen er Virgil van Dijk (26) allerede i Champions League-finalen.

– Jeg hadde jo håpet på dette da jeg gikk til Liverpool, men det har kanskje gått litt fortere enn jeg tenkte, sier nederlenderen i intervjusonen på Olympiastadion. Han snakker like rolig og «kult» som han fremstår på banen.

Ikke alle spillerne orker si noe. De fleste jages i bussen etter å ha feiret lenge på banen og i garderoben. Kaptein Jordan Henderson stopper, Sadio Mané hvisker noen ord som det ikke er lett å høre, Andy Robertson melder at «Real Madrid er favoritter i finalen», Roberto Firmino smiler til alle, men går videre, mens Dejan Lovren pløyer vei for Mohamed Salah mens han stadig vekk roper «Salah», «Salah», som for å instruere egypteren om å følge tett etter ham.

Men Virgil van Dijk tar seg tid til å snakke. Han nyter øyeblikket. 26 år gammel (bare 18 landskamper) har han endelig fått det store internasjonale gjennombruddet. van Dijk var god i Groningen, Celtic og Southampton, men det er først dette halvåret forsvarskjempen har bevist at han tilhører den ypperste fotballeliten.

Han ble hentet for å ordne opp i Liverpools defensive problemer, og det er «oppdrag utført» så langt. Tidligere United- og landslagsstopper Rio Ferdinand mener van Dijk er den viktigste grunnen til at Liverpool har fungert som en helhet denne våren.

– Jeg nyter hvert minutt, sier han, selv om de 90 på Olimpico i Roma ble ganske svette. Liverpool slapp inn fire mål, og etter en stund å ha vært 5-0 opp hjemme på Anfield, snek de seg til finalen med 7-6 sammenlagt.

– Dette er Liverpool-måten å gjøre det på. Vi angriper. Det kan være tøft som forsvarsspiller, men jeg fryktet aldri at det skulle gå galt. Jeg følte at vi hadde bra kontroll. At vi fikk vårt første tap i Champions League bryr jeg meg virkelig ikke noe om. Det betyr ingenting, sier mannen som ble trent av Ronny Deila og hadde Stefan Johansen som lagkompis i Chelsea.

– Ronny var en bra trener for meg i et år. Stefan er blitt en god venn, en veldig god venn som jeg har feriert med flere ganger. Og han er en veldig god spiller, legger han til og slenger på et ønske overfor VG:

– Nå håper jeg virkelig at han rykker opp med Fulham, slik at vi kan møtes i Premier League neste sesong.

– Hva tror du om finalen?

– At den blir veldig god. Det er to lag som angriper. Jeg var på plass i Cardiff og så finalen i fjor (Real Madrid-Juventus 4-1), og ett år etter skal jeg spille selv. Så fort trodde jeg ikke at det skulle gå. Men først må vi gjøre ferdig jobben i de to siste kampene i Premier League, understreker han, og lover at han «gleder seg» til å møte Cristiano Ronaldo.

Med sine 193 centimeter ser han ikke ut som en som er redd for noen, og Virgil van Dijk er sikker på at Liverpool kan skape trøbbel for Real Madrid også.

– Hvis du ser på hvordan vi spiller, hvordan vi presser, hvordan vi ofte dominerer kampene, så har vi muligheter. Men vi må være klare mentalt.