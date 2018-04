LSK-profil beklager svak åpning: – Vi må gå i oss selv

Publisert: 23.04.18 17:10

ÅRÅSEN (VG) Lillestrøm-profil Erling Knudtzon (29) ber om unnskyldning til supporterne etter fire poeng på seks kamper.

– Vi må gå i oss selv, sukker Knudtzon i en dyster Lillestrøm-garderobe.

LSK-fansen pep laget ut etter 0-1-tapet hjemme for nyopprykkede Ranheim . Den tunge starten med fire poeng blir karakterisert som «altfor lite» av trener Arne Erlandsen.

– Det er mindre enn jeg hadde sett for meg. Frustrerende, mener Knudtzon.

Han innfinner seg i skuffelsen fra Kanarifansen.

– Folk bruker penger og tid på å støtte oss. Da er de i sin fulle rett til å vise sin misnøye. Man skjønner dem godt. Vi er like skuffet som dem. Ingen er fornøyd med prestasjonene til nå.

– Misfornøyd

Det samme gjør hovedtreneren.

– Alle spillerne er misfornøyde, hele klubben er misfornøyde, jeg er misfornøyd og supporterne har grunn til å være misfornøyd. Ingen andre enn vi i troppen og støtteapparatet kan gjøre noe med dette. Alle andre står opp for klubben, forteller Erlandsen.

VG følger Lillestrøm tett med kamera hele tiden og lager serien «På innsiden» . LSK vil ikke skylde på at det tar unødvendig krefter.

– Vi må stå foran kamera selv om vi taper kamper. Det visste vi i forkant at kunne skje. Da er det viktig å fokusere på det vi skal og ikke være mest mulig på TV. Vi har valgt å være med på alt dette. Da må vi stå i det når vi ikke presterer slik vi ønsker også, uttaler Erlandsen.

– For min del tenker jeg ikke noe over det. Jeg ofrer ikke det mange tanker. Vi er blitt vant med at dem er her og er oss selv, understreker Knudtzon.

Rosenborg i finale

Torsdag venter mesterfinalen mot Rosenborg som ble utsatt grunnet kulde før sesongstart. På spørsmål om kampen kommer på et dårlig tidspunkt svarer Erlandsen slik:

– Det gleder vi oss selvsagt til. Fin kamp til å revansjere oss i.

Knudtzon sier søndag kveld at han ikke er helt klar – helt ennå. Spillerne får et par fridager av Erlandsen før RBK-møtet.

– Det er vanskelig å svare på her og nå. Når det kommer på torsdag er vi nok klare, men i dag er jeg mest skuffet. Det hadde vært bedre å ha hatt den kampen før sesongen både for oss og RBK å ha den før sesongen, sier spissen.

Uviss fremtid

Han er på utgående avtale med LSK.

– Vi har pratet bra sammen lenge her i klubben. Ellers er ikke det noe jeg vil kommentere nærmere, meddeler Knudtzon.

En annen LSK-spiss, Gary Martin, ser fram til møtet med bunnlaget Stabæk neste mandag.

– Det blir en massiv kamp. Vinner vi den er vi borte fra dem. Vi må reise oss, sier Martin og legger til at han trives i klubben, tross lite spilletid.