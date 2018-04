Benítez med advarsel: – Jeg kan ikke utføre mirakler hvert år

Publisert: 23.04.18 15:52

Nyoprykkede Newcastle ligger på en imponerende 10. plass i Premier League med fem kamper igjen å spille, men manager Rafael Benítez advarer mot å bli for hissig på grøten neste sesong.

– Det jeg ikke ønsker for neste sesong, er at folk sier «ok, bra (med topp ti), nå må dere komme på topp seks». For å gjøre det, må man ha et ordentlig prosjekt med en realistisk businessplan og med ideer og virkemidler til å oppnå målet.

Etterlyser erfaring

Det sier Newcastle-sjef Rafael Benítez til lokalavisen Chronicle . Hans Newcastle har vært i fyr og flamme i 2018, og står med fire strake seirer. Det gjør at den nyopprykkede klubben ligger trygt plassert midt på tabellen med fem kamper igjen å spille.

– Jeg kan ikke utføre mirakler hvert år. Jeg må ha de riktige verktøyene for å gjøre jobben min, sier Benítez, og peker blant annet på erfarne spillere:

– Du er nødt til å ha spillere med erfaring, og da vi hadde trøbbel i Championship og i Premier League , var det det vi trengte. Det er ikke bare «manageren er rolig, han har masse erfaring», for det er ikke manageren som spiller. Spillere med erfaring kan vise det på banen og gi selvtillit til de rundt dem. Da blir man også et bedre og mer konkurransedyktig lag, og da kan man også prøve å vinne titler, sier han.

Av de nyopprykkede lagene er det Newcastle som har gjort det best denne sesongen. Laget er på 10. plass med 41 poeng (33 kamper). Brighton er på 13. plass med 36 poeng (34 kamper), og Huddersfield er på 16. plass med 35 poeng (34 kamper). Akkurat nå ser det ut som om alle holder seg i den øverste engelske divisjonen.

– For spillerne, staben, klubben og fansen har det vært en fantastisk sesong. Brighton og Huddesfield har også gjort en enorm jobb, men det er annerledes ettersom alle forventet mer av Newcastle selv om vi brukte mindre penger enn dem, sier Benítez.

PS: Mandagens kamp er kamp Newcastle-kamp nummer 100 for Rafael Benítez.

