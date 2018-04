I SJEFSSTOLEN: Ole Gunnar Solskjær i trenerstolen på Aker Stadion i fjorårets oppgjør mot Haugesund. Molde vant 1–0. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Slik har Solskjær brukt arroganse-kritikken

Publisert: 20.04.18 12:48

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-20T10:48:01Z

MOLDE (VG) I februar smalt det fra eks-kollegaen Mark Dempsey: Han kunne «lukte» arrogansen og var forbauset over Molde-spillernes mentalitet.

Ole Gunnar Solskjær forteller at han har brukt mentalitet-kritikken fra sin tidligere assistent i peptalker denne sesongen.

– Det har vært nevnt en del, sier Molde-manageren til VG

Midtbanespiller Eirik Hestad er ikke med på at mentaliteten var et stort problem i fjor, men han har sier likevel følgende:

– Det er alltid fint å få en liten vekker på en sånn måte. Jeg kan ikke si om det stemmer veldig bra eller ikke, men det gir en liten ettertanke. Så bruker man det som motivasjon hver dag, og man passer på at man gjør ting bra nok.

Og uten tapet mot Rosenborg har Molde stort sett gjort tingene bra nok denne sesongen. De topper Eliteserien med 12 poeng på fem kamper, før møtet med Vålerenga på Intility Arena klokken 20 på søndag.

Se alle kampene i Eliteserien direkte på Eurosport Player (redaksjonelt samarbeid )

«Merkelig mentalitet»

Mark Dempsey kom med kritikk av gamleklubben Molde da han var gjest i Fædrelandsvennens podcast «Fotballradioen» 12. februar i år. Engelskmannen var assistenttrener i Molde i to perioder, fra 2010-2014 og i 2017.

– Jeg kunne lukte forskjellen. Det var en arroganse der, som «yeah, vi er gode spillere, bla, bla, bla». Jeg kunne lukte det med en gang. Vi ble aldri bedre, sa Dempsey om fjorårets Molde-lag, som ble nummer to i Eliteserien, syv poeng bak Rosenborg.

– Vi hadde gode spillere som underpresterte, spillere som hadde en merkelig mentalitet. Jeg vil ikke si dårlig mentalitet, men en merkelig mentalitet. Det var åpenbart fra dag én da jeg returnerte, og jeg snakket med Ole Gunnar om det. Jeg sa: «Tror de at de har vunnet ligaen de to siste årene?», uttalte Dempsey.

Se Solskjærs mange United-paralleller her:

– Var kritikken berettiget, Solskjær?

– Vi har unge spillere, og det kommer til å svinge. Enkelte dager føler de seg bra, andre dager tviler de på seg selv. De vil selvsagt ikke vise at de er usikre, og da ser det kanskje litt arrogant ut, sier Molde-manageren.

Han gjør dette intervjuet med VG før Molde ble utspilt og tapte 0-4 mot Rosenborg på Lerkendal. Solskjær har seirer mot Tromsø, Haugesund og Sandefjord på dette tidspunktet. Han sier at han ved flere tilfeller har minnet spillerne på at «dette er en typisk kamp vi er kritisert for å ta for lett på» i år – og det har gitt resultater.

Men Solskjær fikk altså ikke «mentalitetssvaret» han hadde håpet på mot Rosenborg.

Solskjær sier følgende til VG:

– Jeg vil ikke si at guttene sliter med det, men vi jobber med det. Hele tiden. Vi utdanner fotballspillere teknisk, taktisk, fysisk og ikke minst mentalt. Det har noen ganger vært sånn at vi har tent mer på trening enn i kamp. Men når de ikke får det ut i kamp, så er det ikke noe man velger, og da blir man litt frustrert.

– Er det da snakk om overtenning? Er man rett og slett nervøs?

– Det har vært forskjellige ting. I 2016 og 2017 gikk vi lange perioder uten å ta særlig med poeng. I 2016 tok vi ett poeng på seks kamper. Vi tapte fem på rad. I fjor spilte vi uavgjort mot Haugesund og Sandefjord, før vi tapte tre på rad. Det gjør noe med mentaliteten, selvbildet og selvtilliten.

Tidligere landslagskaptein Brede Hangeland publiserte nylig en blogg med tittelen «Smerten ingen snakker om» . Der setter han søkelys på en lite omtalt utfordring i toppfotballen: Spillere som sliter med søvnproblemer, kvalme og prestasjonsangst.

« Sterk på utsiden, kaos på innsiden. En situasjon mange i toppfotballen vil kjenne seg igjen i, men som få snakker om. Per Mertesacker gir seg som profesjonell spiller etter årets Premier League-sesong, og vil helst slippe å spille flere kamper. Han er sliten i hodet, ødelagt i kroppen », skriver Hangeland.

– Det er vanskelig å komme under huden og inn i hjernen på hver enkelt. Magne Hoseth hadde sine ritualer, og kom sist ut etter å ha gjort sitt fornødende. Det er vanskelig å vite hvordan spillerne har det før kamp. Trenerapparatets jobb er å få frem riktig innstilling og spenningsnivå. Vinner vi kamper, må vi ikke bli «overarrogante». Taper vi, må vi huske at vi er gode fotballspillere, sier Solskjær.

Denne artikkelen handler om Eliteserien

Molde FK