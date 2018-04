FULL KLAFF: Even Hovland har vært en suksess i Rosenborg så langt. Søndag var han etter VGs mening banens beste spiller mot Strømsgodset. Foto: Torbergsen, Mats / NTB scanpix

Hovland uten baklengs i RBK: Håper på comeback for Norge

Publisert: 30.04.18 13:34

DRAMMEN (VG) Rosenborg har fortsatt ikke sluppet inn mål med Even Hovland (29) på banen. I seieren over Strømsgodset var stopperen best på banen. Målet er å komme tilbake på landslaget.

– Jeg har alltid ambisjoner om å komme på landslaget. Om dette er godt nok får andre avgjøre, sier Hovland etter å ha vunnet de aller fleste duellene på Marienlyst.

Han var med fra start i Lars Lagerbäcks første kamp i mars 2016. Men har hverken spilt for Norge eller snakket med landslagssjefen etter han spilte sin 24. og siste landskamp mot Sverige for 10 måneder siden.

Første sjanse for comeback og gullklokke kommer mot Island eller Panama i juni. Livet har forandret seg brått etter en rekke nedturer de siste årene. Hovland vendte hjem etter tre sesonger med en dalende kurve i Nürnberg og rykket etterpå ned med Sogndal.

– Å vinne fotballkamper er det kjekkeste som er. En opptur, sier han etter fem RBK-kamper uten baklengsmål.

– Det er klart det var en skuffende høst i fjor både for meg personlig og for Sogndal. Jeg har vært revansjelysten og har hatt en god vinter, sier Hovland som ble kjøpt av Rosenborg dagen etter at Sogndal holdt buret rent i Obos-åpningen i Aalesund.

Even Hovland har dermed i det hele tatt ikke opplevd baklengs denne sesongen.

Midtstopperens inntreden i RBK-drakten har til og med overrasket Kåre Ingebrigtsen.

– Det har gått langt fortere enn vi hadde trodd. Even er på vei inn i storform, sier Rosenborg-treneren.

– Den viktigste årsaken til at vi hentet Even Hovland er at han er hurtig. Og så har han også mange andre gode kvaliteter. Han er strålende når vi får innlegg i boksen. Han tar ut folk, er først på ballen, er aggressiv, og er rolig og fin i frispillinger, sier han og mener at Hovland «har smeltet raskt sammen» med Tore Reginiussen.

De to erfarne stopperne har tidligere bare så vidt spilt sammen på landslaget.

– Han har kommet inn med pondus og rutine. Even har vært veldig god. Det er ingen selvfølge at det skal fungere fra dag én, men det har det gjort, sier Tore Reginiussen, som i mars fikk gullklokka for 25 landskamper etter scoring i 4–1-seieren over Australia på Ullevaal.

Even Hovland kopierer ham gjerne.