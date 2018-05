MOLDES OVERMENN: Rosenborg tar turen til Brattvåg i neste runde av NM. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Slik spilles 3. runde i cupen: Brattvåg møter Rosenborg

2. divisjonslaget Brattvåg sendte Molde ut av cupen denne uken, nå kommer Rosenborg på besøk.

Ole Gunnar Solskjær var flau etter at Molde tapte 0–1 for Brattvåg denne uken. Nå kan sunnmøringene detonere nok en gedigen cupbombe hvis de klarer å slå ut Rosenborg.

Ellers er det duket for et klassisk Oslo-derby mellom Tom Nordlies Skeid og Vålerenga.

Her er oppsettet for cupen kommende uke, alle kampene spilles 9. mai, med unntak av to oppgjør:

HamKam - Sarpsborg 08 (spilles 10/5)

KFUM Oslo - Lillestrøm

Skeid - Vålerenga (Vises på NRK)

Bærum - Strømsgodset

Ull/Kisa - Kongsvinger

Mjøndalen - Stabæk

Notodden - Odd

Egersund - Start

Bryne - Sandnes Ulf

Nest-Sotra - Haugesund

Fyllingsdalen - Brann

Hødd - Kristiansund (spilles 10/5)

Brattvåg - Rosenborg

Levanger - Ranheim

Mjølner - Bodø/Glimt

Alta - Tromsø

Saken oppdateres!

