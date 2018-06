OMSTRIDT: Slik feiret Granit Xhaka da han scoret Sveits’ første mål mot Serbia fredag. Foto: Laurent Gillieron / TT NYHETSBYRÅN

FIFA gransker de omstridte jubelscenene

24.06.18 18:45

FOTBALL 2018-06-24T16:45:29Z

SOTSJI (VG) FIFA har satt i gang en granskning av Sveits-heltene Granit Xhaka (25) og Xherdan Shaqiri (26) etter at de feiret seieren over Serbia med å lage den tohodede albanske ørn med hendene - et klart politisk budskap. Også det serbiske fotballforbundet skal granskes.

Både Granit Xhaka og Xherdan Shaqiri har kosovoalbanske røtter, og scoret Sveits’ to mål i 2–1-seieren fredag.

FIFAs disiplinærkomité skal også granske det serbiske fotballforbundet i forbindelse med tilskuerbråk og politiske budskap fra serbiske fans.

På sosiale medier ligger det bilder av serbiske supportere som har bilder av Ratko Mladic, serberen som er dømt til fengsel på livstid for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten under Balkan-krigene på 1990-tallet, på brystet.

FIFA har også åpnet en granskning mot den serbiske landslagssjefen Mladen Krstajic for uttalelser han skal ha kommet med etter kampen, ifølge en pressemelding.

Det er uklart hvilke uttalelser dette er, men i kommentarer til serbiske media sa Krstajic ifølge BBC om den tyske dommeren Felix Brych:

– Jeg ville ikke gi ham gult eller rødt kort, jeg ville sende ham til Haag, så kan de stille ham for retten, som de gjorde med oss.

Med det mente Krstajic trolig at Brych burde bli stilt for Haag-domstolen - på samme måte som blant annet krigsforbrytere fra Balkan-krigene har blitt.

Kosovo er medlem av FIFA, men hverken Serbia eller Russland har anerkjent Kosovo som selvstendig nasjon etter at de erklærte seg uavhengig fra Beograd i 2008.

Ifølge avisen Blick bor det 200 000 kosovoalbanere i Sveits. Feiringen i kampen mot Serbia har satt i gang en stor politisk debatt i landet.

– Det er en del av deres kultur at de feirer på denne måten, forsvarer Sveits-kaptein Stephan Lichtsteiner sine medspillere, stadig ifølge Blick.

– Dette er en seier for familien, for Sveits, for Albania, for Kosovo. Denne feiringen var for dem som har støttet oss hele tiden, sier Xhaka.

– Dette handler ikke om politikk, det handler om fotball, sier Shaqiri ifølge Blick.

Det sveitsiske fotballforbundets generalsekretær sier at han ikke ser noen grunn til at Xhaka og Shaqiri skulle straffes.

– Jeg kan ikke med min beste vilje se noen grunn til at de skulle utestenges, sier Alex Miescher på en pressekonferanse her i Russland.

Sveits’ landslagssjef Vladimir Petkovic, som ble født i det nåværende Bosnia, synes ikke noe om feiringene:

– Du skal aldri blande politikk og fotball, sa han etter seieren over Serbia.