LA MEG SE: Dommer Joel Aguilar markerer at han har sett en situasjon på video - og dømmer straffespark til Sverige mot Sør-Korea. Den resulterte igjen til den avgjørende scoringen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Slik har videodømming forandret fotball-VM

Publisert: 19.06.18 10:06

FOTBALL 2018-06-19T08:06:00Z

Sverige fikk straffespark etter videodømming, mens en kontroversiell situasjon med Brasils Mirandas ikke en gang ble sett på nytt. VG har gjennomgått VAR-reglementet for å se hvorfor - og samtidig hvor mye videodømming har endret mesterskapet.

Videodømming har allerede kommet i fokus ved flere anledninger så langt i mesterskapet.

Først fikk Frankrike VM-historiens første VAR-straffe mot Australia , så ble VAR ikke brukt da Miranda fikk en dytt i ryggen mot Sveits og mandag kom Sveriges matchvinner-scoring på en straffe idømt etter bruk av, du gjettet det, videodømming .

Fire tilfeller av VAR

Men hvordan har videodømming forandret fotball-VM?

For å ta det første først: VAR, eller videoassistert dømming, kan ifølge FIFAs retningslinjer benyttes ved fire tilfeller:

Mål og regelbrudd i forkant av et mål

Straffespark eller regelbrudd i forkant av et straffespark

Direkte rødt kort

Situasjoner der feil spiller blir straffet med gult eller rødt kort.

– Det er viktig å huske på at VAR er et supplement som skal gripe inn slik at vi slipper skandalene. Det skal ikke gjøre fotballen feilfri. Det er de fire punktene som gjelder og det skal være soleklart, påpeker toppdommer Svein Oddvar Moen overfor VG.

I tillegg er det viktig å understreke at videodommerne kun skal se gjennom situasjonen og anbefale hoveddommeren å se på video selv eller ta en avgjørelse. Det er hoveddommeren på banen som har det siste ordet, alltid .

Men hva hvis dommeren blåser?

Så langt, så godt. Men hva skjer om dommeren blåser stopper spillet feilaktig og det så blir scoring?

Ifølge The International Football Assosiation Boards (IFAB) VAR-håndbok , kan videodommerne anbefale å tillate målet om fløyta ikke er blåst før ballen går inn i mål. Om spillet er avblåst før ballen krysser målstreken, kan videodommerne altså ikke overprøve avgjørelsen.

Dette betyr igjen at assistentdommerne får en viktig rolle i forbindelse med offsideavgjørelser. I forkant av VM i Russland har samtlige linjedommere fått beskjed om å holde flagget nede i tvilstilfeller, noe som vil tillate videodømming om avgjørelsen skulle være feilaktig.

Ellers er spillerne oppfordret til å ignorere assistentdommerens flagg og spille til fløyta går.

Blåste av spillet

I situasjonen der svenske Viktor Claesson går i bakken mot Sør-Korea, måtte dommer Joel Aguilar blåse av spillet i en sør-koreansk angrepsmulighet. Han brukte hånd-mot-øre-tegnet, som ifølge FIFAs nettsider betyr at dommeren venter på VAR-dommernes avgjørelse.

Hadde Sør-Korea scoret i situasjonen etter duellen som til slutt sørget for straffe til Sverige, kunne dommer Aguilar, etter å ha sett video, annullert Sør-Koreas mål og i stedet gitt straffe til Sverige. Dette fordi det var en åpenbar forseelse som ble oversett av hoveddommeren.

– Jeg mener dette er et eksempel på at rettferdigheten seiret på grunn av VAR. Det har fungert bra så langt i dette mesterskapet, fordi dommerne får den nødvendige hjelpen, sier Moen.

I Mirandas tilfelle ble det altså vurdert at det ikke var en åpenbar forseelse og at VAR-dommerne ikke skulle overprøve den faktiske kamplederen.

– Noen kan mene at det er et frispark, men det er ikke nok. Det skal være soleklart, helt udiskutabelt for at VAR skal gripe inn, forklarer Norges høyest rangerte dommer, Svein Oddvar Moen, til VG.

I Frankrikes tilfelle det samme for hos Sverige: Antoine Griezmann blir felt i straffeområdet, dommeren velger å ikke blåse, før han til slutt ser situasjonen på video og dømmer straffespark til Frankrike.

Og i Englands kamp mot Tunisia kommer videodømming virkelig i fokus. Først fikk Tunisia straffespark etter en ny vurdering på video, før Harry Kane ble revet ned ved to separate anledninger - og VAR ikke ble benyttet i det hele tatt.

Én ting er i alle fall sikkert: VAR kommer til å bli diskutert i mange uker fremover.