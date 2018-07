FRISK LEGE: Siri Nordeide Grønli starter i ny jobb denne høsten, som lege ved Bærum sykehus. Hun vet ennå ikke om det vil la seg kombinere med å fortsette karrieren på Nadderud. Foto: Lillian Holden, VG

Sjekk Stabæk-legen som har spilt 209 av 210 mulige kamper i Toppserien

Publisert: 05.07.18 16:29

FOTBALL 2018-07-05T14:29:25Z

NADDERUD (VG) Siden 2009 har Stabæk hatt 210 kamper i Toppserien. Siri Nordeide Grønli (34) har spilt 209 av dem – samtidig som hun har utdannet seg til å bli lege.

– Etter å ha vært på en forelesningsdag på åtte timer, er jeg veldig sliten i hodet. Jeg er imponert over dem som da går og setter seg på en lesesal og leser videre. Jeg har ofte tenkt at «takk Gud for at jeg har fotballen». Der kan jeg få utløp for energien min, sier Grønli til VG.

Nylig avla hun den siste eksamenen på medisinstudiet, og kan endelig kalle seg lege. Etter å ha bestått reiste hun til Nadderud, fremdeles i legefrakk, og feiret sammen med lagvenninnene.

– En veldig god følelse, slår hun fast.

– Helt vilt

Å kombinere toppidrett med studier og jobb kan være en krevende kabal. Medisinstudiet er heller ikke det mest lettbeinte å ta.

Grønlis hverdag har i ni år bestått av forelesninger, fotballtreninger og pugging. I praksisperiodene har hun pendlet mellom jobb og Nadderud.

– Det har innimellom vært veldig tøft. At folk ikke alltid klarer en slik kombinasjon, det skjønner jeg. Jeg har fått enormt mye hjelp, sier hun.

Grønli har vært en del av spillertroppen helt siden Stabæk kvinner ble til, i 2009. På denne tiden har klubben spilt 210 toppseriekamper, senest helgens seier over Sandviken. Grønli har vært med på 209 av dem.

Den ene kampen hun mistet, var en bortekamp i 2014. Da var hun matforgiftet. Med unntak av den, har hun vært med på alt.

– Det høres helt vilt ut når du sier det. Jeg har jo hatt noen skader opp gjennom, men de har kommet utenfor sesong, sier 34-åringen. Hvis man regner med Champions League og cupen, har Grønli spilt elleville 247 av 251 mulige kamper.

Ifølge klubben er det kun seks spillere på herresiden i klubben som har flere kamper enn henne.

– Jeg er utrolig lojal, ler hun.

Siri Nordeide Grønli Alder: 34 Klubb: Stabæk Posisjon: Back Meritter med Stabæk: Seriegull: 2010 og 2013. Seriesølv: 2009, 2011, 2012 og 2014. Seriebronse: 2016 og 2017. Cupmester: 2011, 2012 og 2013. Landskamper (mål): 4 (0).

Går mot karriereslutt

Når Grønlis medstudenter etter endt skoledag har sagt «huff, stakkars deg som må dra rett på trening», har Grønli bare svart med et smil og vært glad til.

– Jeg gleder meg alltid så enormt til trening. Det er klart man må ofre noe, men så fort jeg skjønte hvordan jeg skulle løse hverdagen, ble den utrolig fin, smiler hun.

I norsk kvinnefotball er det ikke noe ukjent fenomen at unge fotballspillere velger å avslutte karrieren når studier og jobb blir for krevende. Det har Grønli full forståelse for.

– Jeg har selv opplevd å tenke at «nå orker jeg ikke mer, nå er det for mye. Hvordan i all verden skal jeg klare dette?». Men kvinnelige fotballspillere har en enorm kapasitet. De har jobb eller studie, går på trening og er vant til høyt tempo og aktivitetsnivå, sier hun.

Fra høsten av har Grønli fått jobb ved Bærum sykehus. Det første målet er nå å fullføre sesongen. Deretter håper hun det blir mulig å satse videre også neste sesong.

– Det er ingen tvil om at det går mot slutten av karrieren. Jeg har holdt det gående ganske mye lenger enn mange andre. Det blir en helt ny kabal nå. Jeg er forberedt på at dette kanskje betyr slutten, sier 34-åringen.