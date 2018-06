Svensk reporter antastet av supportere: «Fy faen, det går ikke an å holde på sånn her»

SOTSJI/OSLO (VG) «Uvelkomment rufs i håret. Uvelkomne kyss på kinnet. En hardhendt hånd om halsen, en tunge over kinnet - på vei mot munnen». Slik beskrives Aftonbladet-reporterens møte med svenske fans under en live TV-sending i Russland-VM mandag.

Malin Wahlberg forteller til VG at hun aller helst ikke ønsker at kommentator Simon Banks oppgjør med hvordan supportere «fornedrer og antaster» arbeidende kvinner, skal handle om henne som person.

Aftonbladets journalist og TV-reporter forteller likevel litt om den ubehagelige hendelsen.

– Det kjentes ubehagelig da det skjedde. Men dette handler ikke om meg. Nå synes jeg vi i Aftonbladet setter det i en større kontekst. Dette handler om de personene som tar seg friheter og gjør ting de ikke har rett til å gjøre. Jeg tror ikke helt de forstår hva de gjør, de tror sikkert at de er morsomme, men det er ikke så morsomt, sier Wahlberg til VG.

– Går ikke an

Bank skrev torsdag hvordan Wahlberg på TV opplevde å bli antastet da hun live-rapporterte fra flere tusen svenskers marsj mot Sveriges åpningskamp mot Sør-Korea på mandag denne uken.

– Fy faen. Det går ikke an å holde på sånn her, skal Wahlberg ha sagt da hun møtte Simon Bank inne på pressesenteret i Nizjnij Novgorod, hvor Sverige-kampen ble spilt.

Livesendingen ble for øvrig brutt kort tid etter at situasjonen ble ubehagelig. Wahlberg sier hun gikk kjapt unna supporterne og at hun i ettertid setter pris på arbeidsplassens tilbud om støtte.

– Hun ble forbannet og syntes det var jævlig at hun som kvinnelig reporter ikke kan gjøre en sånn jobb uten at noe slikt kan hende. Hun er en sterk person, hun klarer å håndtere den, hun har fått masse støtte, men hun er først og fremst forbannet, sier Aftonbladets sportssjef, Pontus Carlgren - noe Wahlberg gir ham rett i.

Mange eksempler

Kommentator Bank mener på sin side at hendelsen i Russland bare føyer seg inn i en lang rekke hendelser hvor kvinnelige reportere har blitt antastet i forbindelse med en dekning av fotballkamper. Han lister blant annet opp hvordan en annen Aftonbladet-reporter, Anna Rydén, ble antastet i forbindelse med VM-kvalifiseringskampen mot Frankrike.

Deretter kom den store #MeToo-kampanjen som for alvor fikk frem historier om seksuell trakassering i de aller fleste bransjer verden over. Avsløringene fikk store konsekvenser for enkeltpersoner.

Men likevel ble Fox-journalisten Maria Fernanda Mora senere «tafset på over hele kroppen» under en Champions League-sending som involverte Chivas Guadalajara-supportere, påpeker Bank.

– Skal vi bare se andre veien?

Han trekker frem ytterligere to eksempler. Fra da Canal Plus-reporter Marina Lorenzo havnet blant Barcelona-fans og de gikk over grensen. «Ikke rør meg», skal hun ha skreket. Den siste i rekken var Julieth Gonzalez Therán, for Deutsche Welle, da hun rapporterte fra en såkalt «fan zone» i VM i Russland.

En mann ruset frem, klemte til over hennes venstre bryst og kysset henne på kinnet”, skriver Bank, før han avslutter sin kommentar slik:

– En kvinne med mikrofon kan ikke være sikker på å gjøre det uten å bli tafset eller kysset på, for moro skyld. Skal vi bare se andre veien da? La være å politianmelde overgrep, late som det regner? Fy faen. Skal vi virkelig holde på sånn her, spør han.

– Det er ikke bra når vi ikke får gjøre jobben vår uten at noe sånt skjer. Det er viktig å understreke at det var bra stemning, de aller fleste supportere steller ikke i stand problemer. Men det er bare å lese Simons kommentar. Det finnes utrolig mange eksempler. Det handler ikke om meg, men om et fenomen, kommenterer Wahlberg.

Fåtall ødelegger

For Aftonbladets sportssjef ble det tydelig klart at Bank ønsket å sette ned foten rundt denne tematikken. Han sier at de har sladdet mennene i videoen. Grunnen er at de ikke skal henge ut noen, men forsøke å vise hvordan det er å jobbe i felt i slike settinger.

På spørsmål om Walhberg kommer til å gjøre lignende livesendinger med supportere senere i VM, svarer hun slik:

– Jeg kommer nok ikke til å gjøre mer av dette i VM. Vi har ikke tatt stilling hvordan vi skal dekke det og hvem som skal gjøre det senere. Men jeg skal ikke.

Sportssjef Carlgren sier at avisen får tenke mer på hvordan man skal reagere hvis noe lignende skjer igjen, men slår fast at det ikke kan være sånn i fremtiden.

Lørdag møter Sverige Tyskland i en uhyre spennende VM-duell. Det som er sikkert er at svenske fans kommer til å drikke alkohol og marsjere mot stadion. Aftonbladet tar ikke stilling til før i morgen om de kommer til å sende live fra «marsjen».

– Det er så ekstremt mange fans. Det er vanskelig når det bare er et fåtall som oppfører seg slik og ødelegger for andre. Det er mulig vi gjør som sist, eller at vi bare har noen kameraer som ruller, eller at vi har en mannlig reporter. Jeg vet ikke helt nøyaktig ennå, sier Carlgren.