ORDINÆRE? Kyle Walker, John Stones og Jesse Lingaard feirer sikret semifinaleplass og er to kamper unna evig heltestatus i England. Terje Liverød beskriver laget som ordinært. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Kan bli 48 lag allerede i 2022-VM: – Styrer VM inn i avgrunnen

Publisert: 10.07.18 09:59

FOTBALL 2018-07-10T07:59:45Z

Egentlig var det fra 2026 at fotball-VM skulle utvides til 48 lag, men allerede i 2022 kan VM med 32 lag være historie.

Qatar har nemlig åpnet for at utvidelsen fra 32 til 48 lag kan skje i deres 2022-VM.

– Det er gjennomførbart. Vi må bare finne ut av hvordan vi skal gjøre det, sa talsperson Nasser al-Khater i helgen, ifølge NTB.

– Hvis vi ser at det ikke er fordelaktig verken for oss eller fotballen, så gjør vi det ikke. Men hvis vi finner et spennende format med 48 lag, som ikke følger det tradisjonelle oppsettet for en turnering, så ja, hvorfor ikke? Det kan være et spennende nytt element, sier han.

Allerede da FIFA vedtok 48 lag i 2026-VM i starten av 2017, haglet kritikken .

Tyskland-sjef Joachim Löw, VGs Knut Espen Svegaarden og tidligere TV 2-profil Davy Wathne var blant de svært kritiske, mens VGs sportssjef Øyvind Brenne på sin side ikke så på økningen som noe «nødvendigvis negativt» .

Men det gjør fotballagent og -speider Terje Liverød.

– Jeg tror kanskje VM nesten vil dø ut. Når de utvider det til 48 lag, blir det spikeren i kisten, er hans dystre spådom.

Liverød begrunner det med at de beste spillerne, som spiller opp mot 70 klubbkamper i året, allerede nå kommer slitne til turneringen og ofte med hodet et annet sted. Han peker for eksempel på at flere av de antatt beste landslagene allerede har måttet pakke bagen og forlate Russland.

Regjerende verdensmester Tyskland er ute , Spania er borte og de søramerikanske gigantene Argentina og Brasil er blant de som har måttet takke for seg .

I tillegg peker han på at supporterne som er vant med klubbfotball på øverste hylle, ikke kommer til å prioritere en større andel VM-kamper med mindre nasjoner.

– Hvorfor skal man prioritere tid vekk fra familie og annet for å se Panama spille mot Luxembourg og Sverige mot Malaysia? Jeg begynner å bli såpass gammel at jeg ikke kan kaste bort to timer av mitt liv på det, sier 62-åringen til VG, og mener at VM er i ferd med å utspille sin rolle.

Slik kunne Russland-VM ha sett ut med 48 land: 32 land som allerede var (er) med: Uruguay, Russland, Saudi-Arabia, Egypt, Spania, Portugal, Iran, Marokko, Frankrike, Danmark, Peru, Australia, Kroatia, Argentina, Nigeria, Island, Brasil, Sveits, Serbia, Costa Rica, Mexico, Sverige, Sør-Korea, Tyskland, Belgia, England, Tunisia, Panama, Japan, Colombia, Senegal og Polen. Tre ekstra fra Asia (AFC): Syria, Emiratene og Usbekistan. Fire ekstra fra Afrika (CAF): Kongo, Burkina Faso, Uganda og Elfenbenskysten. To ekstra fra Europa (UEFA): Italia og Nord-Irland. Tre ekstra fra Mellom- og Nord-Amerika (CONCACAF): Honduras, USA og Trinidad og Tobago. Ett ekstra fra Sør-Amerika: Chile. Ett ekstra fra Oseania: New Zealand. To ekstra som følge av interkontinentale playoff-plasser: Zambia og Paraguay ** Plassene er beregnet ut fra de respektive kvalifisering til VM i 2018.

– Det er et eller annet galt når et mer enn middelmådig svensk lag når en kvartfinale og et ordinært engelsk landslag semifinale etter å ha slått Tunisia, Panama og det middelmådige svenske laget i ordinært spill, sier han.

Han bekymrer seg ekstra over at FIFA ikke ser ut til å forstå de potensielle konsekvensene av å utvide VM til 48 lag.

– De bidrar til å styre VM inn i avgrunnen gjennom sluttspill i Qatar, og utvidelsen til 48 lag blir ikke noe annet enn et slektsstevne, sier Liverød.

Men hva gjør en VM-utvidelse med Norges sjanser til å nå sluttspillet, noe landslaget ikke har klart siden år 1998: Ville Norge ha fått en plass i Russland-VM om utvidelsen allerede var på plass?

Det korte svaret er nei (se faktaboks for alle landene som ville ha vært med).

Av de 16 nye landene som får innpass i verdens mest prestisjefulle fotballturnering, er det bare tre ekstra plasser som gis til Europa, kontinentet som for øvrig sto for seks av åtte kvartfinalister og fire av fire semifinalister i Russland. Men ettersom europeiske Russland arrangerer VM nå, ville det bare ha vært to ekstra plasser til Europa. Man kan se for seg en ekstra runde i playoffen, der de fire taperlandene Nord-Irland, Hellas, Italia og Irland ville ha spilt om de to siste plassene.