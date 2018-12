GOD START: Ole Gunnar Solskjær har overbevist i sine to første kamper som manager for Manchester United. Foto: Cicilie S. Andersen / VG

Roser Solskjærs taktiske grep: – Eneste vei å gå

To seirer, åtte scorede mål og fornyet spilleglede har fått ekspertene til å lovprise Ole Gunnar Solskjærs inntreden i Manchester United. Også taktisk har han begynt å overbevise.

Publisert: 28.12.18

– Det er rett vei å gå, og det Solskjær tar tak i nå, har mange ment burde blitt gjort i halvannet år alt. Det er veldig gode og naturlige grep, den eneste vei å gå.

Slik oppsummerer Petter Myhre, TV 2s ekspertkommentator, Manchester Uniteds opptreden i 3–1-seieren over Huddersfield andre juledag – rent taktisk.

Sammen med VG har han gått gjennom det han mener er de mest markante taktiske endringene i Solskjærs to første kamper, etter at han avløste José Mourinho i managerstolen.

– På sikt vil laget få fremgang av dette, for nå spiller Solskjær på spillernes styrker. Under Mourinho var det mest fokus på defensiv struktur og spillerne visste at de ble bedømt på nettopp det. Da ble de hemmet, nå har det frigjort energi, mener Myhre.

Høyere sidebacker

Det første Myhre trekker frem, er at laget er mer offensivt og står høyere i banen. Han mener det gir større risiko enn under Mourinho, men også sjanse for større gevinst.

– Han tør å angripe med flere spillere, gjerne representert ved backene, som står høyere enn under Mourinho. Da blir det større plass bak dem, og det er derfor det er større risiko, men det er slik de beste lagene spiller, sier Myhre, og viser til Liverpool og Manchester City.

Solskjær selv har også lagt vekt på den nye rollen backene får under hans ledelse.

– Jeg liker at backene mine kommer frem. I moderne fotball er det viktig å få backene til å fly fram, sa Solskjær.

Pogba viktig

Erik Nevland spilte sammen med Solskjær i United på slutten av 90-tallet, og er enig i Myhres analyse, men trekker også frem Paul Pogba.

– Det å bygge laget rundt Pogba slik at han leverer på det nivået han kan har vært viktig, sammen med humør og en mer offensiv tankegang, sier Nevland til VG.

TV2-profilen Myhre mener de offensive spillerne har byttet plasser langt oftere i Solskjærs to første kamper enn under Mourinho.

– Ofte ble det veldig statisk under Mourinho, når motstanderen la seg lavt. Da så de nesten ut som et håndball-lag, som rullet ballen fra side til side på grunn av manglende spillpunkter. Det er lett for motstanderen å demme opp, sier Myhre.

Han mener at å gi spillerne større frihet til å bevege seg ut fra sine posisjoner, trener opp en bedre romforståelse, hvordan de skal forholde seg til rommene som oppstår. På denne måten kan spillerne bli bedre til å samhandle, og sammen angripe rommene som blir etterlatt av motstanderen, forklarer Myhre.

– De har klart det nå mot svake motstandere, men Solskjær er heldig og får tid til å spille inn denne stilen mot antatt svakere lag. Da kan de få selvtillit til å spille slik også mot de beste lagene, forklarer TV2-eksperten.

– Han bør nok gjøre en nærmere vurdering når han møter de bedre lagene, men jeg er sikker på at han vil ha en mer offensiv tilnærming til de store kampene enn det Mourinho hadde. Og om de er offensive og underholdende, så vil nok fansen la ham slippe billigere unna, selv med tap, mener Nevland.

Bedre gjenvinningsspill og offensiv markering

Myhre mener avstandene mellom lagdelene er kortere når Solskjærs United mister ballen.

– De er på en måte avhengige av det, når spillet står så mye høyere, for ikke å bli kontret i senk. Nå tar midtstopperne to steg frem i stedet for å falle av. Det betyr at de vinner ballen høyere i banen, veien til mål blir kortere og motstanderen får et varig trykk på seg, sier Myhre.

Aggressivt gjenvinningsspill har blitt blant de fremste kjennetegnene på lag ledet av for eksempel Pep Guardiola og Jürgen Klopp.

– Nå ligner Manchester United mer på topplagene, konkluderer Myhre.