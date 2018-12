PREGET: Pape Gueye klarte ikke å holde tårene tilbake etter at han sendte ballen i eget nett. Det etter at lagkamerat Oddbjørn Lie (t.h) hadde sendt Ålesund i føringen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Bohinen om Gueye: – Han er sønderknust

ÅLESUND (VG) Papa Gueye var langt nede etter å ha scoret selvmålet som ødela opprykkshåpet til Aalesund.

Han var uheldig og satte ballen i eget nett, og bare minutter før det brant han også en gigantisk mulighet alene med keeper. Den unge spissen kom selv ikke ut til de oppmøtte journalistene, men Aalesund-trener Lars Bohinen kunne forteller om en skuffet Gueye etter kampslutt.

– Han er sønderknust, men vi skal ta oss av ham, forteller Bohinen til VG.

– Hvordan var det å se selvmålet?

– Det var ekstremt surt og vondt for både Gueye og oss. Spesielt fordi han var alene med keeper noen minutter i forveien. En veldig spesiell og vond måte det skjer på, sier Aalesund-treneren.

Slik kom selvmålet:

– Bittert

– Vi gjør en god kamp i dag og har kontroll. Når de får 1-1, så makter vi ikke å komme tilbake og skape trykket vi hadde håpet på. Det er jævlig bittert.

Det forteller målscorer Oddbjørn Lie til VG etter kampslutt. Han sendte Aalesund opp i 1–0 etter en fantastisk scoring der han etter et susende løp driblet vekk Demidov og dunket ballen i mål.

Lie forteller om en optimistisk og deilig følelse etter hans scoring, men at den fikk en brå vending etter at hans lagkamerat Pape Gueye var uheldig og sendte ballen i eget nett. Han oppsummerer sesongen 2018 som en god sesong, men også en høst som ødela mulighetene for direkte opprykk.

– Vi har vært gode store deler av sesongen, og hadde en dupp mot slutten. Vi kom oss over den skuffelsen i kvaliken, men en får som regel som fortjent i fotballen. Det var akkurat ikke godt nok.

Han beskriver en trykket stemning i garderoben etter kampslutt.

– Folk er lei seg. Det er en gjeng som bryr seg om klubben og hverandre. Det kommer til å sitte i noen dager dette her.

Høsten kostet oss

Aalesund lå lenge an til å sikre seg en av de to plassene som gir direkte opprykk til Eliteserien. Men da Viking og Mjøndalen fikk fart på sakene sine, kom også motgangen på Sunnmøre.

– Vi fikk vår motgangsperiode når Viking og Mjøndalen var sterke, og vi ga bort poeng som vi ikke skulle ha gjort. Over to kamper her var det veldig jevnt, men det er surt at det glapp for oss i høst. Det kostet oss, sier Bohinen.

Han mener det er vanskelig å svare på om de kunne hatt et godt nok lag til å spille i Eliteserien til neste år.

– Det er ikke interessant. Vi har et godt nok lag til å rykke opp, og om vi har et godt nok lag til å spille i Eliteserien er hypotetisk. Vi måtte ha forsterket oss uansett, som alle andre lag gjør når de rykker opp, avslutter Bohinen, som var langt nede: