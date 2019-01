FEM ENDRINGER: Ole Gunnar Solskjær og assistent Mike Phelan gjorde fem endringer fra seieren mot Arsenal til møtet med Burnley. Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

Solskjær ga unggutt sjansen fra start: – Angrer ikke

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) ga Andreas Pereira (23) sjansen fra start mot Burnley, og unggutten var involvert i Uniteds første baklengsmål. Nordmannen angrer ikke på valget.

– Nei, jeg angrer ikke på det. Dessverre var han involvert i det første baklengsmålet, men det var egentlig hele laget. Vi spilte oss selv i trøbbel der, sa Ole Gunnar Solskjær etter å ha spilt 2–2 mot Burnley på Old Trafford .

United vartet opp med en sterk opphenting og reddet poeng på overtid, men resultatet betyr også at Solskjærs seiersrekke som Manchester United -manager stoppet på åtte kamper.

Solskjær gjorde flere endringer på laget fra seieren mot Arsenal i FA-cupen til møtet med Burnley i Premier League .

Andreas Pereira fikk tillit fra start for en småskadet Ander Herrera. Det var den brasilianske 23-åringens første kamp fra start i Premier League under Solskjær.

Juan Mata fikk sjansen fra start, mens Alexis Sánchez igjen måtte ta plass på benken fra start etter at han scoret mot gamleklubben fredag .

Marcus Rashford var tilbake i startoppstillingen etter å ha sittet på benken mot Arsenal.

21-åringen har stort sett spilt i midten i Uniteds angrepstrio under Solskjær, men var flyttet ut på venstre kant mot Burnley og Romelu Lukaku tok plass i midten.

– Vurderingen der var at «Rom» (Lukaku) har gjort det bra mot Burnley tidligere. Han er en håndfull å hanskes med, sa Solskjær om vurderingen.

– Når Martial i tillegg var blitt skadet, så vurderte vi det som best å sette Rashford på venstre kant.

Nordmannen var både skuffet og fornøyd etter at Manchester United reddet et poeng på overtid mot Burnley.

Scoringer fra Ashley Barnes og Chris Wood sørget for at Manchester United havnet under i en kamp for første gang etter at Solskjær tok over som manager.

– Nå har dere i hvert fall fått svar på hva disse guttene kan gjøre dersom de havner under, sa Solskjær med et lite smil til pressen.

– Måten de kom tilbake på var fantastisk, men vi begynte for sent i dag. Det er læring for oss.