SYV AV SYV: Ole Gunnar Solskjær kan smile for en strålende start som manager for Manchester United. Foto: Tim Ireland / TT NYHETSBYRÅN

Slik kombinerer Solskjær Manchester United og Molde: – Det er 24 timer i døgnet

FOTBALL 2019-01-24T09:30:45Z

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær sier at planen er å returnere til Molde ved sesongslutt i England. Nordmannen mener det ikke er spesielt vanskelig å kombinere jobben som leder for to ulike lag.

Publisert: 24.01.19 10:30

– Planen er å returnere til Molde, men det er en sånn ting jeg ikke kan tenke for mye på nå. Min jobb akkurat nå er å jobbe med dette laget ( Manchester United ). Jeg tar en kamp av gangen og jobber med spillerne her, sier Solskjær på pressekonferansen dagen før FA-cup-møtet med Arsenal.

– Det er ikke så vanskelig. Det er 24 timer i døgnet, så da har man tid til å prate 10–15 minutter om dagen med de hjemme i Molde også, sier nordmannen.

Han forteller at han så Moldes treningskamp mot CSKA Moskva nylig og har tett kontakt med folk i Molde fotballklubb.

Arsenal-duell: – En endring eller to

Nå er første arbeidsoppgave Arsenal borte på Emirates fredag kveld. Allerede tirsdag er det ny kamp i Premier League hjemme mot Burnley.

– Jeg har en stor og sterk tropp. Det vil nok bli en endring eller to, men jeg prioriterer ikke noe over noe annet, sier Solskjær om de to kommende kampene.

– Nå er prioriteren vår kampen fredag kveld, så har vi lørdag, søndag og mandag til å hvile og forberede oss til Burnley-kampen.

Den neste måneden møter nordmannen flere tøffe motstandere. Arsenal er første toppe oppgave, men i februar blir det møter med både Liverpool og Paris Saint-Germain.

Solskjær om Sala: – Tragiske nyheter

Torsdagens pressekonferanse ble åpnet med en alvorlig tone.

Solskjær fikk spørsmål om hvordan han og spillerne opplever situasjonen med Cardiff-spiller Emiliano Sala .

– Det er tragiske nyheter. Når du våkner om morgenen, håper du så inderlig å lese noen gode nyheter. Jo mer tid som går, desto mindre sannsynlig er det, sier Solskjær.

Argentinske Sala var på vei fra Frankrike til England da han etter all sannsynlighet har vært i en flyulykke. Hverken flyet eller den argentinske spilleren er funnet og flere medier har meldt at Sala trolig er død.

– Vi fortsetter å håpe og be om at vi kan få gode nyheter om ham, sier Solskjær.