Brann har hatt møte med politiet etter supportervold

Daglig leder i Brann, Christian Kalvenes, sier de må avvente politiets etterforskning før eventuelle sanksjoner etter slagsmålet i Bergen sentrum.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Brann melder på sin hjemmeside at de mandag har hatt et møte med politiet etter slagsmålet i forrige uke. Politiet melder at masseslagsmålet var fotballrelatert, melder Bergens Tidende.

– Vi har hatt møte med politiet, og saken er under etterforskning hos dem. Vi vil vente på resultatet av politiet sitt arbeid, før vi vurderer hvilke sanksjoner de som var involvert i bråket skal få, sier daglig leder, Christian Kalvenes til Brann.no.

Der kaller han handlingene som ble utført «totalt uakseptable».

Torsdag ettermiddag rykket politiet ut til et utested i Bergen sentrum etter flere meldinger om slagsmål. En bartender ble sendt til legevakt etter å ha blitt sparket og slått mens hun lå på bakken.

Barsjef på baren Skipperstuen, Kristian Belsnes, fortalte til VG at en gjeng med Start-supportere hadde sittet på utestedet gjennom dagen, og at det hele skal ha eskalert da en gjeng med maskerte menn kom inn på puben.

ALVORLIG SAK: Branns daglige leder Christian Kalvenes sier Brann avventer etterforskningen til politiet. Her fra da han selv spilte for Brann, i en kamp fra 2012.

Politistasjonssjef i Bergen sentrum, Lars Morten Lothe, sa til VG før helgen at det var «åpenbart at de må avtalt dette».

– De traff nok ikke hverandre rett opp i gaten og ble enige om at de skulle gå ned og slåss. De har nok avtalt dette på et vis, så det er en del av etterforskningen, sa Lothe.

Lothe sier mandag morgen til BT at syv personer er mistenkt og ytterligere to er siktet i saken. Avisen skriver at samtlige er menn fra området rundt Bergen.

Branns daglige leder sier de nå må skaffe seg full oversikt.

– Det vil få konsekvenser for de involverte, men vi må ha full oversikt før vi sanksjonerer. Så er det viktig å legge til at denne episoden er skapt av ytterst få enkeltpersoner, og gjenspeiler på ingen måte oppførselen til de fantastiske supporterne vi har, sier Kalvenes.

Videre skriver de at det ikke vil bli gitt ytterligere kommentarer i saken før man er klar for å konkludere.