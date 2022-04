VAR FORBANNET: José Mourinho ble gradvis mer og mer irritert over lagets spill mot svake Salernitana.

Mourinho ba om unnskyldning etter ny konfrontasjon

ROMA/OSLO (VG) (AS Roma - Salernitana 2–1) Tre døgn etter tumultene i Bodø havnet José Mourinho (59) nok engang i sentrum da støtteapparatet skrek mot motstanderlaget Salernitana.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

AS Roma og José Mourinho dro frem en snuoperasjon mot Emil Bohinen og Salernitana, som ga 2–1-seier og tre poeng, i seriekampen mellom de to Bodø/Glimt-oppgjørene i Conference League. I torsdagens kamp var politiet involvert etter at det ble bråk i spillertunellen etter kampen - og igjen ble det «hett».

Denne gangen på benkene. Portugiseren og Roma-leiren var frustrerte over eget spill, og på pressekonferansen etter kampen sa Mourinho at han var lei seg for at ting igjen gikk over styr - og ga samme beskjed til Salernitana-sjef Davide Nicola på sidelinjen.

– De har rett i at det som hendte mot slutten av kampen ikke var bra. Jeg ber om unnskyldning for at mitt støtteapparat sa et par upassende ord, sa Mourinho på pressekonferansen ifølge italienske medier.

Se høydepunktene:

VG er til stede på Stadio Olympico, og selv om pressekonferansen var på italiensk, var det lett å lese stemningen da et intervju med Walter Sabatini ble sendt i presserommet. Han var åpenbart oppgitt over Roma-leirens oppførsel på sidelinjen.

Hjemmelaget, som tapte 2–1 i Bodø torsdag, slet tungt med Italias dårligste toppdivisjonslag Salernitana. Men innbytter Carles Pérez utlignet etter 81 minutter. Og tre minutter senere fikset Chris Smalling 2–1-seier etter en dødball. Det gir Roma en foreløpig femteplass på tabellen.

Torsdag er det ventet fullsatt arena og 70.000 tilskuere i returoppgjøret mot Glimt.

Emil Bohinen spilte sin første Serie A-kamp fra start etter overgangen fra Russisk fotball i vinter, og trivdes lenge i Roma:

– Det var en fin opplevelse og et fint sted å få debuten på, men skulle gjerne stått igjen med tre poeng. Det er tungt at det ryker på slutten, sier 23-åringen til VG: