ROMA-SJEF: José Mourinho har opplevd det meste som fotballtrener. Nå er han i AS Roma, som er på plass i Bodø til kamp torsdag.

Mourinho innrømmer at han har et spesielt forhold til Newcastle

José Mourinho (58) bedyrer at alt handler om AS Roma nå – men innrømmer samtidig at han har en «følelsesmessig forbindelse» til Newcastle.



Ryktene går om at portugiseren skal stå fremst i køen til å overta som manager for det nye Newcastle-prosjektet.

Men Mourinho selv sier altså at han er «100 prosent dedikert» til prosjektet i den evige stad.

– Jeg har ingenting å si om Newcastle, absolutt ingenting, sa José Mourinho foran helgens Roma-møte med Juventus.

– Det eneste som jeg kan si, er at jeg i mange, mange år jobbet med en av de viktigste personene i Newcastles historie, sir Bobby Robson, og på grunn av det har jeg alltid har en litt følelsesmessig forbindelse med byen og supporterskaren. Men det er ikke noe mer enn det.

Robson var fra 1999 til 2004 manager i Newcastle. Mourinho begynte å jobbe med ham allerede i 1992 da han var oversetter for Robson hos Sporting Lisboa. Da Robson fikk sparken der og gikk til Porto, ble Mourinho med videre. Porto var den dominerende klubben i Portugal på denne tiden.

Med Robson som hovedtrener og Mourinho ble det stor suksess, og etter to år flyttet de begge til Barcelona. Robson og Mourinho utfylte hverandre med engelskmannens offensive stil og portugiseren mest var opptatt av det defensive.

Da Bobby Robson året etter gikk til PSV Eindhoven, ble ikke Mourinho med videre etter som Barcelona ville beholde ham i trenerteamet.

De forble gode venner til Robsons død i 2009, og José Mourinho har flere ganger snakket om at Robson har vært viktig for hans trenerkarriere.

– Jeg er her. Jeg er glad over å være her. Jeg er 100 prosent fokusert på Roma-prosjektet, Friedkin-prosjektet, sier Mourinho – med henvisning til den amerikanske milliardæren som eier AS Roma.

Trygve Røed, halvparten av podkasten «Støvelball», er på plass i Bodø. Han forteller om velkomsten i Roma:

– Hvetebrødsdagene med Mourinho som ny trener er alltid en fest, og Roma-entreen hans har ikke vært noe unntak i så måte. Samtidig er det ikke bare entusiasme og fest Mourinho kan tilby Roma-fansen. For i tillegg til å skru opp interessen til den gjengse romanista, så har jo faktisk Mourinho en CV som stort sett er uangripelig hva angår resultater og titler.

– På en annen side må Roma-fansen huske å skille mellom snørr og bart, fordi ja, man får kanskje fest utenfor banen med Mourinho, men fotballen han representerer er nok hakket mer pragmatisk og kynisk enn idealistisk og naiv. Dog tar vel de fleste Roma-fans, til syvende og sist, litt resultater og titler uansett metode anvendt, sier Røed.

– Hvordan har fansen reagert på Newcastle-ryktene?

– De fleste er nok klare på at de, naturlig nok, ikke vil miste Mourinho. I alle fall ikke allerede nå. Det virker veldig som Mourinho har fått både fans og spillere på sin side i Roma og per nå har Mourinho en kontrakt med Roma fram til sommeren 2024. I tillegg ble Mourinho senest på pressekonferansen onsdag spurt om han kunne tenkt seg en Premier League-retur, hvorpå han svarte følgende: «Nei, absolutt ikke. Ingenting kan få meg til å forlate mine spillere», forteller eksperten på italiensk fotball.

