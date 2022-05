FORTVILET: Publikum uten billetter og med angivelig falske billetter medførte fortvilelse hos fans med billetter, spesielt blant Liverpool-fansen foran Champions League-finalen mellom Liverpool og Real Madrid lørdag i Paris.

Lise Klaveness i Paris-kaoset: − Jeg har aldri før tenkt: «Går det bra?»

Lise Klaveness beskriver sin opplevelse av kaoset under Champions League-finalen som «ukontrollert og dramatisk». Liverpool-spillere og eksperter freser mot UEFA og franske myndigheter.

Av Øystein Jarlsbo

– Jeg var bekymret for at det var masse kraft i en folkemengde, og det var jo barn der. Jeg har aldri før tenkt «går det bra?». Det var rett og slett for mange mennesker uten billetter som ville inn. Det var vanskelig å holde kontroll. Jeg kan ikke skjønne hvordan de skulle kunne holde kontroll, sier Norges Fotballforbunds øverste leder til VG.

– Det var litt ukontrollert og dramatisk, tilføyer Klaveness.

Hun forteller at hun og hennes partner, Ingrid Camilla Fosse Sæthre, måtte gå av bussen de - sammen med UEFA-medlemmer - skulle fraktes i til stadion og gå til fots resten av veien. Hun påpeker at det for dem ikke bød på særlige problemer å ta seg over gjerder og gå cirka en kilometer frem til Stade de France. Det gjorde det imidlertid for noen av de eldre UEFA-delegatene.

– Vi måtte gå langs hovedveien. Alt gikk bra. Men det var mange eldre fra UEFA blant oss, forteller Klaveness.

Hun sier at hun skjønner at politiet måtte reagere for å få kontroll. På spørsmål om hun ble vitne til at politiet brukte tåregass og pepperspray for å stagge publikumsmassene, svarer hun nei - «men det ble et veldig press». Hun sier også at hun ikke har forutsetning for å si noe om årsaken til at Champions League-finalen fikk en kritikkverdig slagside.

– Det ble kaotisk utenfor. Jeg så ingen tilløp til vold fra politiet eller noen andre. Man må granske det og finne ut av det, svarer hun på spørsmål om UEFAs ansvar for hendelsene.

Hun aner fortsatt ikke hvorfor hun og UEFA-gruppen hun var en del av ble holdt tilbake på stadion til klokken 02.00 natt til søndag.

– Jeg vet ikke. Men jeg oppfattet det som om det var fordi det var vanskelig å komme ut, sier Klaveness.

«Det begynte å bli stygt»

Artisten Jardar Johansen og hans sønn Isak havnet som Liverpool-fans midt i bruduljene, og fikk også smake tåregass på vei hjem til hotellet deres ved flyplassen Charles de Gaulle etter kampen.

– Da vi skulle runde et hjørne mot togstasjonen kjente jeg tåregassmaken i munnen. Den kjente jeg igjen fra min tid i militæret. Da var det bare å snu, sier Jardar Johansen.

HELSKINNET INN: Jardar Johansen og hans sønn Isak vel inne på Stade de France etter å ha stått nær tre timer i kø utenfor.

Han mener at forklaringen til kaoset om at publikum var sent ute ikke stemmer. Johansen forteller at han sammen med sønnen sin stilte seg i køen utenfor stadion nesten tre timer før annonsert kampstart. Da de kom frem til selve billettkøen, var det gått nær to timer - og da var køen bak dem veldig lang.

Johansen fikk problemer med å aktivisere billetten sin fra mobiltelefonen, på grunn av dårlig dekning - for forsto at «dette ikke ville bli bra».

– Det begynte å bli «stygt», med mange frustrerte Liverpool-fans, sier Johansen.

En rekke Liverpool-legender reagerer sterkt på at finalefansen - også deres familier og venner - ble sprayet med tåregass i kaoset som oppsto rundt Stade de France.

– Venner og familie tåregasset på vei ut, sjokkerende opplegg av UEFA, skriver Jamie Carragher på Twitter.

Den tidligere Liverpool-veteranen var på plass i Paris som ekspertkommentator. Ifølge avisen Liverpool Echo skal han ha blitt rasende da beskjeden om at kampen ville bli utsatt kom opp på en tavle inne på stadion. Han mente i en uttalelse til CBS Sport at det var et åpenbart forsøk fra UEFA - som arrangør - på å holde egen rygg fri for det som faktisk skjedde.

ETTER KAMPEN: Jardar Johansen tok dette bildet av publikumsmassene etter at finalen var over inne på Stade de France.

– Det er veldig problematisk og jeg er egentlig rasende når det gjelder beskjeden som kom opp der, sa Carragher.

Han begrunnet det med at det som skjedde utenfor stadion var høyst kritikkverdig, og fikk medhold av fotballprofil Gary Lineker - som også brukte Twitter til å uttrykke følgende: «Det er umulig å komme inn på stadion. Dette virker å være veldig farlig. Fullstendig «carnage» (som direkte oversatt betyr blodbad).

«A night from hell»

Det europeiske fotballforbundet UEFA mener at falske billetter er årsaken til at kaoset oppsto. Det mener også fransk politi.

Tilhengerne, og da spesielt Liverpool-fansen, mener etter alt å dømme at måten og metodene som ble brukt for å løse problemet ikke kan forsvares. Liverpool har bedt om at de «uakseptable hendelsene» granskes.

Flere av dem ble ble «stoppet» med tåregass og pepperspray. Ifølge den franske avisen Le Parisien skal 68 personer ha blitt anholdt, hvor av 39 skal ha blitt satt i varetekt.

Ifølge britiske medier skal broren til Liverpools back Joel Matip og hans gravide kone ha blitt utsatt for politiets tåregass. De skal ha søkt tilflukt i en restaurant.

– Å bruke tåregass på steder der det er barn og uskyldige fans, det er farlig, sier Marvin Matip til Sky Sports.

Kelly Simmons i det engelske fotballforbundet FA beskriver sine finaleopplevelser som «a night from hell» med emneknaggen #paris på Twitter.

Liverpool-backen Andy Robertson forteller at en billett han ga til en venn ble påstått å være falsk. Han sier også at «stort sett» alle Liverpool-spillernes familier ble rammet av kaoset før og etter finalen i Paris, som tok på seg ansvaret for å arrangere den etter at St. Petersburg ble fratatt den på grunn av Russlands krig mot Ukraina.

– Jeg fikk billettene mine gjennom klubben og noen sa til en venn av meg at det var en falsk billett, noe jeg kan forsikre om at den ikke var, fordi den kom fra meg, sier Robertson.

– Og så bestemte det franske politiet seg for å kaste tåregass mot fans og familie. Det har ikke vært bra organisert, selv om man ha forståelse fordi den (finalen) er blitt kastet på Paris i siste minutt. Men som en UEFA-konkurranse, den største fotballkampen i verden, burde den vært bedre organisert, og forsinkelser skulle ikke skjedd, mener Robertson.