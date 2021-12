KLEDD FOR SUKSESS: På vegne av Berg-familien mottok Patrick Berg den prestisjetunge «Kniksens Hederspris» på mandagens fotballfest.

Berg mener Glimt bør «cashe ut» på ham nå: − Vi har en erstatter klar

ULLEVAAL (VG) Med Kniksens hederspris i den ene hånden og Årets Spiller-statuetten i den andre, forlot Patrick Berg (24) Fotballfesten som kveldens konge. Veien videre fra norsk fotball virker også uunngåelig.

Publisert: Nå nettopp

Landslagssjef Ståle Solbakken mener Bodø/Glimt-kapteinen «står på rampen» med tanke på en utreise fra Eliteserien, og Berg selv tror klubben gjør klokest i å la ham gå i det kommende januarvinduet.

– Det er litt som det er blitt med kontrakter og fotball. Det er Glimt sin mulighet til å få et økonomisk godt salg for meg som spiller med tanke på at jeg har ett år igjen av kontrakten. Jeg tror også klubben kanskje tenker at det er best å selge meg nå, med tanke på at vi har en erstatter klar allerede klar i klubben, sier Berg til VG om fremtiden.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Erstatteren er 2000-modellen Elias K. Hagen, som ifølge Berg allerede nå er mer enn klar for å spille 30 kamper i Eliteserien. Men årets store spiller innenriks – seriemester som kaptein, bestemann på VG-børsen og Fotballfestens bøtteløfter – presiserer at han selv også kan fortsette på Aspmyra.

– Ja, i Glimt føler jeg at jeg kan utvikle meg hver eneste dag med kulturen og miljøet vi har, mener Berg.

– Tror du ærlig talt at du virkelig kan være her ved seriestart i 2022?

– Sånn som ting er nå, er jeg det. Jeg forholder meg til kontrakten jeg har og kommenterer ikke noe utenom det. Jeg har heller ikke pratet med agenten min etter i går. Det har vært et langt døgn med festing og mye god stemning. Vi får sette oss med ned Glimt i neste uke og se hva som blir best for alle, sier Patrick Berg.

les også Prisdryss for Bodø/Glimt: Familien Berg fikk Kniksens hederspris

Han var Heerenveen-aktuell i sommer. Siden har han styrt Bodø/Glimt-laget til nytt seriegull, Europa-avansement og spilt flere gode landskamper. Glimt-trener Kjetil Knutsen mener alt annet enn Europas fem beste ligaer bør være uaktuelt for Patrick Berg nå.

– Soleklart. Alt annet vil ikke være riktig nivå for ham. Det er min mening, sier Knutsen, selv kåret til årets trener på Fotballfesten etter å ha ledet Glimt til sitt andre strake seriegull.

Toppscorer Ohi Omoijuanfo er tilsynelatende enig med Knutsen: Under VGs intervjuseanse bryter den Røde Stjerne-klare spissen inn og gratulerer med prisene og melder at han ser frem til å se Berg «i Prem» – og lanserer Arsenal med et glis.

Knutsen er ikke like konkret som Ohi, men innrømmer likevel at han kommer med sine råd til midtbanemaestroen – som i smoking, blankpolerte sko og sløyfe også så ut som en orkesterdirigent i Ullevaals festlokaler mandag kveld:

les også Bodø/Glimt forsvarte seriegullet

– Jeg har sagt noen klubber som jeg mener er spennende for ham. Klubber jeg mener passer spilleren. Det forteller jeg til Patrick, også tar han det med seg hvis han vil. Det er utrolig viktig for ham at det er riktig timing og riktig klubb, sier Kjetil Knutsen.

– Man hører på de innspillene man får, men til syvende og sist må man ta avgjørelsen selv. Men man skal høre på når Kjetil prater, sier Patrick Berg.

– Han sier alt annet enn topp 5-liga ikke vil være riktig nivå for deg?

– Det er veldig hyggelig. At han og resten av klubben verdsetter meg så høyt at de synes jeg fortjener det.

– Og hva er markedsprisen for Patrick Berg i januar 2022?

– Nei, en litt aldrende, defensiv midtbanespiller? Vanskelig å svare på, ler Patrick Berg.