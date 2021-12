VINNER: Kjetil Rekdal ble mandag hedret med prisen «Årets trener».

Rosenborg-aktuelle Kjetil Rekdal kåret til årets trener i OBOS-ligaen

ULLEVAAL (VG) Kjetil Rekdal (53) ledet HamKam til 1. plass og opprykk og ble mandag kåret til «Årets trener» i OBOS-ligaen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Rekdals HamKam var suverene i OBOS-ligaen og rykket opp med 21 seirer, seks uavgjort og tre tap på 30 kamper. De vant ligaen med elleve poengs margin ned til tabelltoer Aalesund, og skal i 2022 spille i Eliteserien.

Rekdal slo Jerv-trener Arne Sandstø og Fredrikstad-trener Bjørn Johansen i kampen om prisen. HamKam ble også, ikke overraskende, kåret til årets klubb i OBOS-ligaen.

– Ja, man må vel kanskje si det er fortjent når man vinner såpass mye som man gjør. Det er ikke sånn at det er min fortjeneste, det er HamKam sin fortjeneste. Alle ledd i klubben har bidratt til at jeg kan hente den kula her. Det er anerkjennelse for hele klubben HamKam, sier Rekdal til VG om prisen som ble delt ut av Morten Ramm og Bernt Hulsker.

– Det hadde jeg ikke trodd, sa Bernt Hulsker like før han annonserte vinneren.

De gode prestasjonene har blant annet gjort Kjetil Rekdal aktuell for Rosenborg. Dersom Rekdal ender opp på Lerkendal, får han kanskje se mer av dette fra Stefano Vecchia:

Fredag tok trønderne kontakt med HamKam og informerte om at Rekdal er av de aktuelle kandidatene til å ta over etter Åge Hareide, og Rekdal var i Trondheim for å snakke med Rosenborg-ledelsen. Han var imidlertid klar på at han ikke har pakket kofferten helt ennå.

– Det var et helt vanlig møte i arbeidslivet der du blir spurt om å presentere deg. Da legger du frem det, og så er det det som har skjedd. Ikke noe nytt å melde. De inviterte til en prat, og det tror jeg de fleste hadde takket ja til, sier han, og legger til at han kun «forholder seg til reelle ting».

Også på scenen ble Rekdal spurt om Rosenborg-koblingen. Programleder Jonas Bergh-Johnsen spurte om han ledet HamKam eller Rosenborg i Eliteserien.

– Jeg er HamKam-trener for øyeblikket, sa Rekdal med et smil.

Bratberg Lund årets spiller

Marit Bratberg Lund ble kåret til årets spiller i Toppserien. Sandviken-spilleren hadde en strålende sesong for seriemesteren.

Lillestrøm-keeper Mads Hedenstad Christiansen hadde en strålende sesong for Lillestrøm som med søndagens seier over Sandefjord sikret 4. plass i Eliteserien. U21-landslagsspilleren ble kåret til «Årets unge spiller i Eliteserien».

I faktaboksen lenger nede i saken får du se alle prisvinnerne så langt.

Sandviken-trener Alexander Straus, som ledet bergensklubben til et suverent seriegull i Toppserien, ble kåret til årets trener i Toppserien. Ligamesteren ble også kåret til årets klubb i Toppserien.

Saken oppdateres.