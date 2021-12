MATCHVINNER: Mohamed Salah scoret nok en gang for Liverpool.

Salah reddet Liverpool i Gerrards retur til Anfield

(Liverpool – Aston Villa 1–0) Liverpool stanget og stanget, men så fikk Mohamed Salah (29) straffe. Den tok han selv og sikret seieren i Steven Gerrards (41) retur til Anfield.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg synes Liverpool var det beste laget. Deres spillestil var bedre enn vår, men vi gjorde det det veldig bra i å hindre dem så lenge, sier Gerrard til BBC etter kampen.

Den store snakkisen inn mot kampen var at Liverpool-legende Steven Gerrard var tilbake på Anfield, og denne gang som motstander for første gang.

Med sine 710 kamper for Merseyside-klubben er scouseren den med tredje flest kamper for klubben, og ingen har vært kaptein for klubben lenger enn det han har – fra 2003 til 2015.

Lørdag var Gerrard tilbake på sin gamle hjemmebane som Aston Villa-manager. Han sto med tre seire av fire muligheter for sin nye klubb, og var ikke langt fra å få med seg noe fra bortemøtet med Liverpool.

GAMLE TRAKTER: Steven Gerrard var for første gang en del av et bortelag på Anfield.

I en rotete førsteomgang preget av Liverpool-hjørnespark – syv i tallet – ble det ikke skapt mange muligheter, men kort tid etter hvilen fikk Virgil van Dijk en stor sjanse. På Liverpools åttende hjørnespark var stopperkjempen overlegen i luften, men headingen ble stoppet av Aston Villa-keeper Emiliano Martinez.

Etter det var det et voldsomt Liverpool-press frem til Salah gikk i bakken etter halvspilt andre omgang. Aston Villa-kaptein Tyrone Mings var synderen, og dommer Stuart Attwell pekte på ellevemeteren.

Salah tok ansvar selv, og banket ballen i mål helt nede ved stolperota. Ifølge OptaJoe har Salah scoret på 15 strake straffespark i Premier League. Så mange straffespark på rad er det bare Matt Le Tissier som har klart tidligere. Han klarte 23 på rad mellom januar 1994 og april 2000.

Det viste seg å bli kampens eneste scoring, og Liverpool tok dermed sin syvende strake seier i alle turneringer.

I Premier League har det blitt fire strake seire for Jürgen Klopps mannskap, og etter 16 kamper står de med 37 poeng. Det er ett poeng bak serieleder Manchester City, og ett poeng foran tabelltreer Chelsea.

Aston Villa ligger på tolvte plass med 19 poeng.