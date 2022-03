TRENERE I TOPPSERIEN: Fra venstre: Aleksander Olsen (Kolbotn), Tom Stenvoll (Lyn), Per Inge Jacobsen (Stabæk), Steinar Pedersen (Vålerenga) John Arne Riise (Avaldsnes), Øyvind Nordtveit (Arna-Bjørnar), Alexander Straus (Brann) og Knut Slatleim (Lillestrøm).

Skeptisk til ny seriestruktur i Toppserien: − Kan slå veldig uheldig ut

Flere mindre klubber er redd de må spille 18 «treningskamper» uten sportslige konsekvenser. Håpet til NFF er at storlagene kan gjøre Toppserien til en europeisk toppliga.

Av Magnus Gamlem

– Det er noen plusser og noen minuser, derfor er jeg spent på å se det i praksis. Jeg er redd det blir for mange kamper hvor ett lag ikke har noe å spille for. Det kan slå veldig uheldig ut, sier fotballekspert i NRK Carl-Erik Torp til VG.

I årets Toppserie innføres det en helt nye seriestruktur med dobbel serie, et grunnspill og et sluttspill. Ved halvspilt sesong deles Toppserien og 1. divisjon inn i tre deler:

Toppserien Topp 4: 1.–4. plass i Toppserien.

Toppserien: 5.–10. plass i Toppserien og 1. og 2. plass i 1. divisjon.

1. divisjon: 3.–10. plass i 1. divisjon.

I sluttspillet for «Toppserien» strykes poengene, før åtte lag skal kjempe om å unngå nedrykk. Frykten til flere av klubbene er at de 18 første kampene av sesongen, altså grunnspillet, blir uten betydning.

Rosenborg, Brann, Vålerenga og Lillestrøm regnes som store favoritter til å ende blant topp fire.

– For de som ikke har en realistisk ambisjon eller et lag som kan kjempe om 4.-plassen, blir det i praksis 18 kamper som ikke teller noe. De vil vinne kampene, og det er profesjonelle trenere og spillere, men man tar ikke med seg poeng fra grunnspillet til nedrykkspuljen. Da har det ikke noe å si om man var ett poeng fra fjerdeplassen, sier Torp.

NRK-EKSPERT: Carl-Erik Torp.

Et av hovedargumentene for å innføre den nye seriestrukturen har vært å gi de beste lagene flere kamper mot god motstand. Dette for å gjøre dem bedre rustet mot europeisk motstand.

– Jeg er todelt. Jeg kan skjønne det kommersielle hensynet og matchingen av topp fire-lagene ut mot Europa. Det har jeg full forståelse for. Samtidig er jeg spent på hva sluttspillet i Toppserien (for lagene utenfor topp fire) innebærer. Vinner vi de to-tre første kampene våre der, er i praksis sesongen over og uten betydning, sier Kolbotn-trener Alexander Olsen til VG.

Før sluttspillet har klubbene mulighet til å hente inn nye spillere. Olsen frykter at flere klubber sparer penger og mobiliserer til sesongen skal avgjøres. Den bekymringen deler LSK-trener Knut Slatleim.

– Jeg synes det byr på noen utfordringer rundt spillerlogistikk. Hvis laget ikke ønsker å ende blant topp fire, hva gjør de da? Du kan spille 18 treningskamper på våren, og så kan du investere tungt på høsten. Det åpner noen nye muligheter, mener han.

John Arne Riise leder et svært ungt Avaldsnes-lag uten ambisjoner om å ende blant topp fire. Han ser som flere andre utfordringer med seriestrukturen, men mener at hans eget lag kan dra fordel av det.

– Skal jeg være egoistisk, er jeg glad for at vi har dette oppsettet. Vi har et ungt lag som trenger å komme inn i det, lære mer og bli trygge. Nå får vi 18 kamper med tøff motstand, men uten at konsekvensene blir at man rykker ned. Det er jeg glad for, sier fotballprofilen.

Under et kick-off for Toppserien tirsdag, utdypet daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, litt om hvorfor man prøver ut en ny struktur.

–Jeg er veldig stolt av at vi tør å prøve nye ting. Jeg tror fotballen er nødt til å utvikle seg, prøve nye ting.

– En del av hensikten var å skape en enda større konkurranse mellom de beste lagene, at man skal spille tettere kamper oftere, mot bedre motstand. Det vet man er prestasjonsfremmende, sa Jørgensen.

Toppserien har ambisjoner om å bli en topp seks-liga i Europa innen 2028. Skal man nå målet, er man avhengig av at lagene som spiller i europeiske turneringer lykkes.

– Brann og Rosenborg må prestere i Europa. Det blir viktig å få dem inn. Dette systemet legger til rette for at man skal heve de, mer enn å heve bunnivået kanskje. Det er sportslig og økonomisk viktig at vi tar en bit av den europeiske kaken, sier NRK-ekspert Torp.

– Gitt at vi blir topp fire, vil vi få flere kamper mot sterkere motstand. Det vil kanskje rigge oss bedre til å prestere i Europa, sier Brann-trener Alexander Straus.