HJERTESAK: Joshua King (30) så hvordan venner opplevde økonomisk utenforskap i idretten som ung på Romsås.

Joshua King om omstridt keeperskole: − Ren grådighet

Watford-spiss Joshua King (30) reagerer på prisen norske barn må betale for å delta på en to dager lang keeperskole i Oslo – med en trener fra Liverpool som trekkplaster.

Publisert: Nå nettopp

– Dette er ren grådighet! Det finnes ikke en forklaring i verden som kan få meg til å forstå den prisen for to dager, sier King.

VG fortalte i går om hvordan Rustad Abildsø SK (RASK) og det private selskapet Oslo Keeperskole AS vil lokke opp mot 120 barn og unge til å betale 3350 kroner for en to dager lang keeperskole i starten av juni.

Instruktører fra Oslo Keeperskole vil stå for treningen, i tillegg til John Achterberg fra Liverpool. Skal barna ha mat og drikke, så må det kjøpes i tillegg.

Både idrettsbyråden i Oslo og Norges Fotballforbund reagerte. Det gjør også Joshua King:

– 120 barn og en keepertrener fra Liverpool? Jeg synes dette er et dårlig signal for utviklingen i norsk fotball. Det er ikke sånn man får frem talenter, sier han til VG.

I fjor arrangerte Joshua King gratis fotballskole for 200 barn på østkanten i Oslo. I sommer øker antallet som får delta til 400. Samtlige får klær, en fotball, en gymbag og mat.

Og med støtte fra sponsorer er alt gratis.

Deler ut plasser målrettet

Noen av plassene på fotballskolen er åpen for vanlig påmelding, mens andre «deles ut» til lokale fotballklubber på Oslos østkant, slik at man er sikker på at det ender opp hos lavinntektsfamilier.

– Frode Grodås og Erik Thorstvedt stilte gratis på min fotballskole. Det gjorde de fordi de vet hva potensialet kan være for unge norske talenter dersom de får muligheten, uavhengig av foreldrenes økonomi, sier King til VG.

LIVERPOOL-TRENER: John Achterberg er keepertrener i Liverpool og gjester keeperskolen i juni – til en ukjent sum.

Han vokste opp på Romsås og har med egne øyne sett hvordan dårlig økonomi kan føre til ekskludering i idretten.

Tema har blitt en hjertesak for Premier League-spissen:

– Jeg hadde kompiser som ikke fikk lov til å være med. Det føles litt urettferdig når man er en kompisgjeng som alle henger sammen og driver med fotball i hverdagen, så er det noen som ikke har foreldre med like god økonomi. Da kommer noen hjem fra fotballskolen og snakker om det, mens de andre føler seg litt utenfor, har King tidligere uttalt til TV 2.

– Har billigere tilbud

Leder i Oslo Keeperskole AS, Lars Hoel, roser initiativet til Joshua King. Samtidig understreker han at hans eget selskap ikke tjener store penger, og at de har tilbud om langt billigere fotballskoler ellers i året.

Oslo Keeperskole samarbeider med klubber også på østkanten i Oslo i hverdagen.

Keeperskolen i juni er ifølge Hoel ment som et positiv initiativ overfor unge keepere – og på initiativ fra RASK IL.

Hoel understreker også at John Achterberg fra Liverpool ikke vil ta hånd om 120 barn og unge alene:

– Vi kommer til å benytte instruktører fra Oslo Keeperskole AS som hans assistenter på gruppene, slik at vi sikrer at alle får en god keepertreningsopplevelse med læring av øvelser. Alle (også foreldre) får også anledning til å delta på et foredrag. De får keepertrøyer fra Select, sier han til VG.

Hoel sier det er logstitiske årsaker som gjør at deltagerne må kjøpe sin egen mat og drikke.

NIF-TOPP: Berit Kjøll er president i Norges idrettsforbund og har satt økonomisk utenforskap i idretten høyt på dagsorden.

Kritisk idrettspresident

I Norges idrettsforbund ble det holdt styremøte på Hamar denne uken. Hovedtema på møtet var økonomiske barrierer i norsk idrett.

Torsdag morgen møtte idrettspresident Berit Kjøll norske medier til et digitalt møte. Der la hun frem en rekke punkter som skal hindre økonomisk ekskludering i barneidretten i fremtiden.

Konfrontert med VGs sak fra onsdag, ga Kjøll uttrykk for at NIF vil se på saken:

– Jeg var ikke kjent med dette. Men jeg tenker at her bør vi gå inn i materien. Jeg synes det høres skremmende ut. Det er oppsiktsvekkende og det er ikke slik vi vil ha det i norsk idrett. Vi vil sjekke ut dette, sier hun.

Taus om tall

Oslo Keeperskole ønsker ikke å fortelle hvor mye Liverpool-trener John Achterberg tar betalt for å delta på en norsk fotballskole i to dager.

I går hevdet RASK-leder Jarle Birkeli at han ikke er kjent med summen.

TRIST OG SINT: Idrettsbyråd Omar Gamal (SV) er svært kritisk til prisen på keeperskolen.

Birkeli trakk frem keeperskolen som et forsøk på å skape positiv blest etter sammenslåing av to idrettslag.

– Vi er utrolig stolte over at vi som liten bredde klubb kan få til dette med gode samarbeidspartnere. Dette vil være en keeperskole for alle som ønsker å delta. For vår egne medlemmer vil vi subsidiere kostnaden slik at det viser at det er en fordel å være med i en klubb som tenker bredde og på å utvikle keepere, sa han.

Birkeli fortsetter:

– Fokuset her var å finne noe som ville være både kult og ikke minst attraktivt for nærmiljøet med fokus på keepere. Her mener vi det for øvrig er altfor lite tilbud fra krets og NFF for oss i breddefotballen og derfor har vi hatt et samarbeidet med Oslo keeperskole.