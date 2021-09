MØTTE PRESSEN: Ståle Solbakken.

Solbakken garanterer startplass til Haaland, Moi og Ødegaard

ULLEVAAL STADION (VG) Under mandagens pressekonferanse kunne landslagssjef Ståle Solbakken garantere at Martin Ødegaard, Mohamed Elyounoussi og Erling Braut Haaland starter mot Gibraltar tirsdag.

Tirsdag kommer Gibraltar på besøk til Ullevaal stadion, i det som blir Norges tredje VM-kvalifiseringskamp på en uke.

Fire spillere i Norges tropp har fått gult kort tidligere i kvalifiseringen og blir utestengt mot Tyrkia i oktober om de får ett til tirsdag. Det er Stefan Strandberg, Mohamed «Moi» Elyounoussi, Morten Thorsby og Martin Ødegaard.

– Det er ikke sånn at alle de fire står over. Vi skal vinne kampen, og det handler om målforskjell. Vi har hatt svak uttelling mot Gibraltar og Latvia, sier Solbakken til VG under mandagens pressekonferanse.

Han kunne videre fortelle at både Ødegaard, Elyounoussi og Erling Braut Haaland starter oppgjøret mot Gibraltar.

– Jeg kan si at Martin spiller og «Moi» spiller.

– Erling da?

– Det kan jeg godt si.

Gibraltars landslag er blant de svakeste i verden, og er rangert som nummer 194 i verden. Norsk seier er med andre ord sett på som en selvfølge.

Norge har ti poeng etter fem kamper i VM-kvalifiseringen. Det er like mange som Nederland, og ett poeng bak Tyrkia. Nederland og Tyrkia møtes samtidig som Norge tar imot Gibraltar tirsdag.

Norge mot Gibraltar har avspark klokken 20:45 tirsdag, og sendes på TV 2.