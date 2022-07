I SENTRUM: Erling Braut Haaland presenterte seg for publikumet i USA med å avgjøre kampen mot Bayern München.

Haaland skinte i matchvinner-debuten - så kalte han Guardiola gal

GREEN BAY (VG) På en kveld hvor lyn, torden og regn herjet over tradisjonsrike Lambeau Field, var Erling Braut Haaland (22) den store stjernen foran nesten 80.000 tilskuere i Manchester City-debuten.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er en bra start, et nydelig mål og god stemning. Så det var fint. Jeg ser positivt på sesongen. Jeg tror det blir «grævla» bra, sier Haaland til VG etter målet i nattens helt spesielle kamp.

Han forteller at den første tiden i Manchester City har vært bra og interessant under trener Pep Guardiola.

– Guardiola er litt gal, og det liker jeg. Dette kommer til å bli moro. Jeg har vært med en uke, så jeg kan ikke si for mye. Men jeg har trent bra og jeg er klar for det som kommer, sier Haaland med et glis, uten å ville utdype hva som gjør Guardiola «crazy».

I forbindelse med matchen bergtok nordmannen publikum her i USA.

Like før det planlagte avsparket klokken 18.00 lokal tid begynte det å lyne over arenaen. Tunge skyer fikk det som lenge hadde vært en solfylt dag til å bli bekmørk. Med fare for liv og helse ble spillerne sendt i garderoben, fansen fikk beskjed om å forlate de takløse tribunene og matchen ble utsatt. Et kvarter senere enn tenkt ble oppgjøret satt i gang og Haaland trengte under 12 minutter på å skli inn den første scoringen i sin nye klubb.

VG sto like ved spillertunnelen da det norske fenomenet og resten av spillerne deretter måtte søke ly igjen. I timen som fulgte pågikk det hektisk møtevirksomhet mellom politiet, brannvesenet, lagledere og den amerikanske TV-rettighetshaveren ESPN. Fortvilelsen over stormen var stor, men ikke for Jack Grealish og Haaland. Duoen hadde nettopp kombinert på ledermålet da VG ble vitne til en meldingsutveksling mellom de to i spillertunnelen. Det var åpenbart at stemningen var god.

Rundt en time senere fikk Haaland vist seg frem igjen. Stormens øye hadde heldigvis forlatt arenaen, og matchen ble fullført med to ganger 40 minutters spill. På tribunene var fansen tilbake, og delte gleden over å få se to av verdens beste fotballag i aksjon på nært hold.

– Det var fantastisk. Nesten 80.000 tilskuere som heiet og ropte. Det var en nydelig atmosfære på en vakker stadion. Det var godt å score det første målet her, sier Haaland som ble kåret til banens beste spiller.

Amerikanske A.J Mills var blant de mange euforiske tilhengerne til stede på kampen. Han mener jærbuens potensial er endeløst.

– Haaland blir verdens beste spiss, sier Mills til VG.

Etter å ha stått over USA-leirens første treningskamp tidligere i uken, fikk Haaland 40 minutter i sin første match på seks uker. 22-åringen medgir at formen ikke er på topp. Likevel var den mer enn god nok til å senke Bayern München.

– Det var på tide. Jeg har tapt syv ganger på rad mot dem. Det føles godt å vinne mot Bayern. Kvaliteten vår er god. Det var godt å spille og vinne mot Bayern og få en skikkelig test før Liverpool-kampen til uken, sier Haaland.

– Formen er ikke perfekt, det må jeg innrømme, men den vil komme. Jeg er ikke bekymret for det. Jeg er klar, sier Haaland, som ikke ville utdype hvilke problemer som holdt ham ute mot Club América.

– Du så i dag at jeg føler meg bra og er klar. Det var godt å komme i gang igjen, etter seks uker uten å spille kamp. Det er en god følelse, sier nordmannen, som fikk ros av Guardiola etter matchen.

– Erling må bare være seg selv. Jeg vet at han alltid er der på slike pasninger som Jack slo i dag. Erling har nese for mål, konstaterer City-manageren.

Lagets neste kamp er Community Shield-finalen mot Liverpool neste lørdag. Helgen etter er det seriestart i Premier League.

