To mål på 91 sekunder senket Sarpsborg

(FK Haugesund-Sarpsborg 2–1) FK Haugesund tok sin syvende hjemmeseier i 2021 da Sarpsborg gikk på sitt femte strake bortetap i Eliteserien.

To scoringer i løpet av 91 sekunder tidlig i 2. omgang ble avgjørende. Alexander Stølås og Sondre Liseth sto bak hvert sitt mål for FK Haugesund, som vant 2–1.

FK Haugesund har tatt 22 av sine 28 poeng på hjemmebane. Sarpsborg har altså tapt sine fem siste bortekamper, men har fortsatt syv poeng ned til nedrykk.

– Vi tenker ikke på om det er borte- eller hjemmebane, sier trener Lars Bohinen til Discovery+.

– Det er to minutter som avgjør denne kampen. Det er jævlig irriterende, sier Sarpsborgs mann fra Haugalandet, Bjørn Inge Utvik, til den samme kanalen.

Alexander Stølås startet på benken - mens Sulayman Bojang fikk sjansen fra start i FKH-forsvaret. Men allerede i pausen kom Stølås inn. Det skulle vise seg å være et godt trekk av FKH-trener Jostein Grindhaug.

– Det er gøy å komme inn og få et mål. Jeg våger å bare skyte. Det er kanskje litt flaks, for ballen går kanskje via noen. Men mål er mål, sier Stølås til Discovery+.

Det var en fryktelig 1. omgang uten en eneste skikkelig målsjanse til noen av lagene. Vertene åpnet desidert best, men de blåkledde fra det gamle Østfold kom sterkere og sterkere mot pause.

– Vi må opp, ellers er det bare å bytte TV-kanal, for dette er en død fotballkamp, sier Haugesunds Niklas Sandberg i pausepraten på Discovery+.

– Vi er her for å ta tre poeng. Vi må komme høyere i banen, sier Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen i pausen.

– Vi må bli mer presise på den siste tredjedelen, men vi står godt defensivt, sier sarpe-trener Lars Bohinen på Discovery+ i pausen.

Det skulle han ikke ha sagt. For Sarpsborg hadde en fryktelig start på 2. omgang. FKH scoret to ganger - og det kunne ha vært enda flere. Først skjøt innbytter Alexander Stølås på en av sine aller første berøringer på ballen, via en sarpespiller og i mål. Da viste klokka 46.12. Deretter økte Sondre Liseth til 2–0 da han kom seg forbi Bjørn Inge Utvik og skjøt forbi Anders Kristiansen. Da var det gått 47.43 minutter.

– Vi starter begge omganger dårlig. Det må vi diskutere. Da blir det oppoverbakke, sier sarpe-trener Lars Bohinen til Discovery+.

Alexander Søderlund kom inn for Martin Samuelsen etter en drøy times spill, uten å markere seg spesielt.

I det 84. minutt reduserte Sarpsborg ved firemålsscoreren mot Sandefjord, Ibrahima Koné. Han kom til Haugesund direkte fra landslagsoppdrag med hjemlandet Mali.

De blåkledde presset på for utligning på slutten, men kom aldri til den avgjørende sjansen.

– Jeg vet ikke om de tre poengene er voldsomt fortjente, men det kladder litt. Vi bør kunne lukke denne kampen bedre enn vi gjør, sier Haugesund-trener Jostein Grindhaug.

Lars Bohinen hadde gjort tre endringer fra laget som startet mot Sandefjord (5–0). Magnar Ødegård kom inn for Eirik Wichne på høyre back, og på motsatt side var Joachim Thomassen tilbake. Kristian Fardal Opseth fortsatte der han slapp for nå langtidsskadde Guillermo Molins.

Vertene vant 2–0 i fjorårets kamp i Haugesund.