NY EIER: Mohammad bin Salman styrer Saudi-Arabias offentlige investeringsfond. De har nå kjøpt opp 80 prosent av Newcastle.

Tordner mot Newcastle-oppkjøpet: − Enda en diktator får innpass i fotballen

Saudi-Arabias oppkjøp av Newcastle splitter fansen. Landets blodrøde overtramp av menneskerettighetene skaper harme blant noen. Andre jubler etter «14 år med smerte».

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Nå er det slutt, dette vil jeg ikke være med på, sier politisk kommentator i Bergens Tidende, Morten Myksvoll, til VG.

Han gir slipp på et 26 år langt kjærlighetsforhold til fotballklubben Newcastle etter torsdagens nyheter:

Saudi-Arabias offentlige investeringsfond (PIF) har fått klarsignal til å kjøpe seg inn som majoritetseier av klubben.

– Saudi-Arabia skal bruke klubben jeg har heiet på siden jeg var ni år til å vaske blod av nevene sine og til å bedre ryktet sitt internasjonalt. Jeg orker ikke å være med på den sportsvaskingen. Jeg finner ingen glede i at Newcastle gjør det bra når de er eid av en brutal menneskerettighetsovergriper, forklarer han.

Begrepet «sportsvasking» blir brukt for å beskrive Saudi-Arabias forsøk på å avlede oppmerksomheten bort fra menneskerettighetsbrudd ved hjelp av idrett. Fondet styres av kronprins Mohammed bin Salman.

– Oppkjøpet Mohammad bin Salman og Saudi-Arabia nå gjør, er et direkte forsøk på å lede fokus bort fra grove menneskerettighetsbrudd, som bruk av dødsstraff, grove angrep på minoriteter og nærmest forbud mot ytringsfrihet i landet, sier generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, i en pressemelding.

Amnesty har gjentatte ganger bedt Premier League om å stoppe Saudi-Arabias planer.

– Vi er ekstremt stolt over å bli eiere av Newcastle United, en av de mest berømte klubbene i engelsk fotball, sier PIF-sjef Yasir Al-Rumayyan.

Oppkjøpet kommer drøye tre år etter drapet på journalisten Jamal Khashoggi. Saudi-Arabia har tatt på seg skylden for drapet, og ifølge CIA var det kronprins bin Salman som beordret drapet.

– Kjøpet er en åpenbar hvitvasking av Khashoggis grusomme drap, skriver The Independent på kommentarplass.

DREPT: Jamal Khashoggi ble sist sett da han gikk inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i Tyrkia. Journalisten skal ha blitt drept inne i konsulatet.

Oppkjøpet føyer seg også inn i en stadig voksende rekke klubber eid av land. Manchester City eies av De forente arabiske emirater på eiersiden, PSG av Qatar.

PIF skal etter rapportene ha betalt 3,4 milliarder norske kroner for å kjøpe Newcastle. Deres lommebok på nesten 2.921.330 millioner, 2921 milliarder eller 2,921 billioner om du vil, gjør den engelske klubben til en av verdens rikeste.

Klubben har vært eid av forretningsmannen Mike Ashley i 14 år, men nå har Premier League-organisasjonen godkjent et salg til saudiaraberne.

– De drives mer av penger enn noen annet, og selger seg for å bli rikere, sier Myksvoll om Premier League.

Ashley har ikke vært en populær eier:

Ligaen hevder at de har fått juridiske forsikringer om at det ikke er den saudiarabiske staten - men fondet - som har tatt kontroll over klubben. Myksvoll rister på hodet.

– Det er ikke folk som er glad i fotball som lar dette skje. Det at de påstår at dette fondet ikke er statlig, viser hvor lett de villige til å selge seg selv. Nå er det enda en diktator som får innpass i fotballen, sier den politiske kommentatoren.

Saudi-Arabias investeringsfond har lenge sett på muligheten for å kjøpe seg inn i Newcastle, men trakk seg i fjor ut av forhandlingene. Det ble begrunnet med usikkerheten rundt coronapandemien.

En betent strid med Qatar, som nå har fått sin løsning, skal ifølge Sky Sports være en viktig årsak til at kjøpet nå lar seg gjennomføre.

Qatarske beIN Media Group har rettighetene til å vise Premier League i Midtøsten. Samtidig har Saudi-Arabia drevet en ulovlig piratkanal med strømming av Premier League-kamper. Nå skal denne disputten være ryddet opp i.

Samtidig som Myksvoll tordner mot oppkjøpet, sto andre Newcastle-supportere utenfor klubbens stadion og sang om at de hadde «fått klubben tilbake».

Én av klubbens største legender, Alan Shearer, jubler også:

Ashley har vært en dypt mislikt eier blant store deler av fansen, og Myksvoll kan skjønne hvorfor noen reagerer med glede.

– Jeg forstår det godt for det har vært frustrerende å følge laget under Ashley, som har prøvd å ta livet av klubben. Det er fans som ikke har opplevd suksess på mange år og er sulteforet på suksess. De aller fleste folk heier ikke på eierne, men på klubben. Men jeg klarer ikke å finne gleden lenger, sier han.

JUBEL: Mange Newcastle-supportere dro til klubbens stadion for å feire overtagelsen.

Newcastle-manager Steve Bruce frykter at oppkjøpet vil være slutten på hans tid i klubben.

– Jeg vil helst få sjansen til å vise hva jeg kan, men realistisk sett ønsker ofte nye eiere en ny manager for å markere starten på noe nytt, sier han til The Telegraph.

Newcastle-spiss Callum Wilson er tydelig fornøyd med nye eiere.

– Fantastiske nyheter. Så glad på fansens vegne, som har ventet så lenge på dette. Vi har en spennende reise foran oss, skriver han på Twitter.