Sandviken med historisk seriegull – Brochmann scoret fem

BERGEN (VG) (Sandviken-Klepp 8–0) Maria Dybwad Brochmann (28) herjet med Klepp da Sandviken skrev bergensk fotballhistorie.

Av Sindre Øgar

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er så deilig, fy faen altså. En fantastisk gjeng som viser at de fortjener det. Vi har vært det beste laget. Jeg er ekstremt stolt over de jentene her. De har kommet langt på kort tid, sier Sandviken-trener Alexander Straus til NRK etter kampen.

Sandviken tok sitt første seriemesterskap etter 8–0-seieren over Klepp. Maria Dybwad Brochmann – ekte bergenser – skjøt seriegullet «hem» med hele fem mål.

Dermed økte hun antall mål for sesongen fra fire til ni. Brochmann har slitt med skader etter en alvorlig kneskade i 2016, men var bokstavelig talt dagens gigant i en kamp der seks av åtte mål kom fra hodet.

– Det er ikke så mye som topper dette. Seriemester med denne gjengen, det har vært en drøm, sier femmålsscoreren Brochmann til NRK etter kampen.

Kaptein Tuva Hansen tørket tårer under intervjuet med NRK. Hun har tidligere spilt for Klepp og var med på å sende dem ned fra Toppserien. Klepp rykker ned fra Toppserien for første gang. Klepp har spilt på øverste nivå siden det ble én nasjonal serie i 1987. Det betyr 35 sesonger på toppnivå.

– Det er veldig delte følelser. Det er veldig kjekt å vinne, men ikke kjekt å møte Klepp og være den som sørger for at de går ned, sier en gråtkvalt Hansen.

Sandviken-spillerne fikk på seg gullhatter idet de gikk frem for å få sine medaljer. Hattene ble kastet i været samtidig som jublende Sandviken-spillere løftet troféet i været.

Sandviken har 16 seirer og én uavgjort denne sesongen. Målforskjellen er på solide 48–6 før siste serierunde.

– Det er helt sykt. Vi har jobbet steinhardt hele sesongen og står her nå med gullet rundt halsen. Det er ubeskrivelig, sier Ingrid Marie Spord til NRK.

Med paraplyer og varme høstklær samlet rekordmange 1150 tilskuere seg rundt Stemmemyren kunstgress for å se hjemmelaget hente ligagullet.

Dette kunne ikke gå galt. Sandviken var bedre enn Klepp i det aller meste. Etter hvert kom målene. Og i annen omgang var det enveiskjøring så det holder.

REKORD: 1150 tilskuere sang «gullet ska hem» i Bergen. Det er ny publikumsrekord på Stemmemyren.

Maria Dybwad Brochmann stakk frem tåa og gjorde 1–0 midtveis i første omgang, etter et klasseinnlegg fra Marit Bratberg Lund.

2–0 kom etter svakt keeperspill av Kathrine Larsen. Brochmann var på rett plass igjen og utnyttet den maksimalt.

3–0 ble tået inn av Brochmann, mens Ingrid Marie Spord, som allerede for fire år siden varslet seriegullet, headet inn 4–0. Også 5–0 (Brochmann), 6–0 (Guro Bergsvand) og 7–0 (Brochmann) og 8–0 (Bergsvand) var headinger.

VG oppdaterer saken.