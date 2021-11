SKUFFET: Bruno Fernandes (nummer 18) og Manchester United kom seg ikke opp på sitt beste mot Manchester City. Her sammen med Cristiano Ronaldo (nummer 7).

Bruno Fernandes etterlyser endring: − Ikke godt nok

Etter det ydmykende tapet mot byrival Manchester City, mener stjernespiller Bruno Fernandes at alle i Manchester United bør gå i seg selv.

Publisert: Nå nettopp

– Det er vanskelig å si noe. Det var ikke godt nok fra oss. Vi må endre oss, for dette har skjedd mange, mange ganger, sier Manchester Uniteds stjernespiller Bruno Fernandes til Sky Sports etter at Manchester City tidvis rundspilte Manchester United på Old Trafford og vant 2–0 i Manchester-derbyet.

Fernandes ble klar for Manchester United i januar 2020 og har blitt en nøkkelspiller for Ole Gunnar Solskjær. Midtbanespilleren står med imponerende 44 mål og 33 målgivende pasninger på 96 kamper for «de røde djevlene». Nå slår han fast at laget må levere bedre.

– Vi må snakke mindre og gjøre mer, sier Fernandes.

NØKKELSPILLER: Bruno Fernandes har vært helt sentral i Ole Gunnar Solskjærs Manchester United siden han kom til Manchester for snart to år siden.

Fernandes mener de ikke burde tillatt Manchester City å få styre så lett som de tidvis fikk gjøre i lørdagens kamp. Manchester United hadde kun ett skudd på mål i løpet av kampen og hadde ikke mer en 29 prosents ballbesittelse, spesielt lavt med tanke på at det var en hjemmekamp.

– Hvis vi ønsker å være på det samme nivået som dem, så må vi gjøre, for i dag viste de at vi ikke er på samme nivå, sier Fernandes.

– Alle må ta seg en kikk i speilet, og se etter hva de gjør feil. Du kan ikke endre mentaliteten til noen andre, du må se på seg selv for å få en forståelse av hva du kan gjøre bedre, mener portugiseren.

Keeper David De Gea la ut en instagrampost med følgende korte melding: «Jeg er såret.»

Manchester United har fått mye kritikk etter lørdagens tap. Tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane var spesielt kritisk til forsvarsspillet på Manchester Citys andre mål, og etterlyser mer vilje i laget. Manager Ole Gunnar Solskjær er opptatt av at spillerne må være mer på hugget.

– Jeg kan ikke se på meg selv og si at dette er slik jeg ønsker at Manchester United skal spille, sier Solskjær til Sky Sports etter tapet.