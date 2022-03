Kommentar

Sønnene kan bli de som bryter barrieren

Av Knut Espen Svegaarden

HELTER AV NORGE: Alexander Sørloth (til venstre) og Kristian Thorstvedt jubler etter scoring mot Gibraltar.

ULLEVAAL STADION (VG) Kanskje ender det med at landslagssjefen må ta ut sin egen sønn - hvis trender med sønner av gamle helter på landslaget fortsetter helt til Norge er i EM 2024.

Det er selvsagt ikke uvanlig at barn av tidligere idrettsutøvere begynner med det samme som opphavet. Likevel: Jeg tror det som har skjedd i norsk fotball de siste årene ikke har sin like i fotball-Europa.

Det er i dag mulig å sette opp en hel 22-mannstropp av sønner av Norge, i hvert fall sønner av spillere som har spilt på det øverste nivået i norsk fotball.

Hva det skyldes? Som sønn/datter av en kjent fotballspiller har du både fordeler og ulemper ved å være «sønnen/datteren til ...» Det kan fort være at du får muligheten andre like gode spillere ikke får, men det blir samtidig ikke enklere å slå gjennom, siden «alle» vet hvem du er, hvem du er sønnen/datteren til, og flere par øyne hviler på nettopp arvinger av kjente mennesker.

Jeg tror hovedgrunnen til at barn av tidligere fotballspillere lykkes, er at foreldrene lettere når inn med hva som faktisk skal til - og budskapet blir tydeligere og mer konkret når faren din faktisk har spilt på det høyeste nivået. Du har også noen andre enn treneren din å spørre når spørsmålene naturlig nok dukker opp.

Ståle Solbakken har flere ganger uttalt av EM 2024 er hovedmålet, at det er det han ønsker å bli målt på. Og kommer ikke Norge seg dit, så går Solbakken av som landslagssjef, det er jeg overbevist om ut fra uttalelsene hans.

To kvalifiseringer er nok. Bommer du i begge, så må andre få overta. Men Solbakken, mer enn noen annen norsk landslagssjef, får hjelp av kompisene han selv hadde på A-landslaget. For på begynnelsen av 1990-tallet spilte trioen Alf-Inge Håland, Erik Thorstvedt og Gøran Sørloth VM for Norge.

Og på vei til VM 1994 spilte Thorstvedt åtte kvalik-kamper mens Gøran Sørloth scoret tre mål på sine fem kamper. Alf-Inge Håland, som han den gang het, debuterte ikke før i 1994, men han spilte to av tre VM-kamper i USA. Sørloth fikk én kamp mens Thorstvedt sto i mål i alle tre.

I dag kan det virke som det er sønnene til disse tre som fort kan skyte Norge til et sluttspill, 30 år etter at fedrene deres gjorde det. For Kristian Thorstvedt, Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth blir svært viktige bidragsytere i den jobben Ståle Solbakken har startet på nå, og for en som har sett fedrene deres i aksjon, som har fulgt hele karrieren deres, er det ekstra gøy å se hvor langt sønnene deres er kommet.

Det er lett å tenke tilbake til La Manga, der jeg hadde med min egen sønn, det samme hadde Erik Thorstvedt. Og de sto der, holdt på, trente. Hver dag jeg gikk mot treningsfeltet så sto de der, den lille gutten og den tidligere landslagskeeperen.

For Kristian Thorstvedt var det viktig å skyte, og hvem var bedre til å stoppe skuddene enn en landslagskeeper med 97 kamper for Norge.

Sånn har sønner av Norge blitt gode nok til å føre den vriene arven etter fedrene og det sagnomsuste 1990-tallet videre. Kanskje er det de, Thorstvedt, Sørloth og Haaland, kanskje med bidrag fra sønnene til Ørjan Berg, Lars Bohinen og landslagssjefen selv, som endelig klarer å ta Norge til et sluttspill igjen.

For som Ståle Solbakken sa på pressekonferansen mandag: «Jeg er litt lei fokuset på 1990-tallet.»

PS! Mulig 22-mannstropp med sønner av Norge:

Kristian Thorstvedt, Victor Grodås, Sondre Rossbach, Ole Kristian Selnæs, Tobias Bjørnebye, Jonas Svensson, Markus Henriksen, Fredrik Bjørkan, Emil Bohinen, Patrick Berg, Markus Solbakken, Martin Ødegaard, Leo Hjelde, Noah Solskjær, Filip Brattbakk, Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Markus Fjørtoft, Per Egil Flo, Niklas Rekdal, Johan Bakke, Mathias Kjølø.