EUROPAVINNER: Jens Petter Hauge feirer sammen med lagkameratene etter å ha mottatt troféet i Sevilla onsdag kveld.

Hauges utrolige reise: − Ekstremt og sjeldent

Da Rafael Borré banket inn den femte og avgjørende straffen i Europa League-finalen mot Rangers, ble Jens Petter Hauge historisk som den første norske vinneren av turneringen. Men veien dit har vært lang.

Av Daniel Nerli Gussiås

Publisert: Nå nettopp

– Man kan ikke sette ord på noen ting som i dag. Det blir for mye, sa Hauge til Viaplays Jan Åge Fjørtoft like etter at straffesparkkonkurransen var over.

Spol tre og et halvt år tilbake i tid, og de færreste i fotball-Norge har hørt om nordlendingen. Iskald og ytterst på benken er han på utlån fra Bodø/Glimt til Aalesund, hvor han tilbringer store deler av høsten på klubbens andrelag.

På rekruttlaget møter han lag som Emblem, Rollon, Godøy, Hareid og Sykkylven i 4. divisjon.

Utlånet ble med andre ord ingen nevneverdig suksess.

– Det er helt ekstremt og sjeldent man får slike historier, med så store kontraster, på så kort tid her i Norge. Spesielt reisen fra 4. divisjon til å herje i Eliteserien burde være til inspirasjon for alle unge spillere. Tålmodigheten, samtidig som man opprettholder jaget om å bli bedre med den indre «driven», sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp til VG.

Råsterk mentalt

Torp hyller fotballspilleren Hauge, men trekker spesielt frem en annen forse 22-åringen har vist.

– Det Hauge har gjort synes jeg sier mest om den mentale kapasiteten han har. Det er rett og slett helt utrolig imponerende, sier han.

Pappa Jan Ingvald Hauge var til stede på finalen. Han forteller at de så smått har begynt å lande og innse hva de akkurat har vært med på.

– Dette var en fantastisk opplevelse. Selve kampen bar nok preg av anledningen, og det var umulig å kunne slappe av, men det var utrolig viktig for klubben og byen at det endte med seier. Nå kan dette nå utrolig langt, sier Hauge til VG dagen derpå.

Pappa Hauge forteller at de måtte bryte noen politisperringer for å møte sønnen etter kampen i går. Han beskriver øyeblikket som både stort og fint.

– Som far er jeg utrolig glad for at Jens Petter får oppleve dette. Som foreldre skal vi ha en liten del av det, men han må få lov til å oppleve dette sammen med spillergruppen. Dette er vennene hans. Han har mange rundt seg som bryr seg veldig om han. At vi som familie får ta del i dette eventyret, er enormt, sier Hauge, som selv trente sønnen frem til han var 12 år gammel.

FRA GLIMT TIL MILAN: Jens Petter Hauge ble i oktober 2020 klar for den gigantiske klubben AC Milan.

– Lå foran oss

Han har hele veien hatt tro på at sønnen kunne nå langt, selv når det har sett tøft ut. Men at fotballtalentet skulle ta ham til et stort europeisk trofé, hadde faren neppe sett for seg.

– Vi har vært med på opp- og nedturer hele veien. Samtidig har man begge roller som foreldre. Man kan ikke knytte for mye av meningene sine i prestasjoner. Man må se gutten. Det er lettere å takle de dårlige periodene, sier Hauge, før han fortsetter:

– Da han var elleve år tenkte jeg at han var en av de beste spillerne jeg hadde sett i den aldersgruppen. Men man kan være så god rent fotballteknisk som man bare vil. Om man ikke lærer seg den taktiske biten av toppfotballen, forblir man i 3. divisjon. Det må han selv, og den skolen han har gått i Glimt, ta æren for. Han har vært mentalt sterk og forutseende hele veien. Han lå foran oss som foreldre i hele prosessen, sier Hauge, som også trekker frem agent Atta Aneke som en svært viktig støttespiller.

Flyten tilbake i Bodø

I 2019 var Jens Petter Hauge tilbake i Bodø. Året ble på mange måter starten på Glimt-eventyret - med seriesølv bak gullvinner Molde. Dette var også året hvor Hauge virkelig presenterte seg for det norske fotballpublikummet. Men det var i 2020 det tok av. Med seks scoringer og seks målgivende på de ti første serierundene var Hauge brennhet.

I sommermånedene var kantspilleren så godt som klar for belgiske Cercle Brügge, men unggutten valgte heller å bli værende på Aspmyra for å kjempe om klubbens første seriegull.

Det skulle vise seg å være et klokt valg. Mens Glimt fosset videre i hjemlig serie, begynte de også å vise seg frem i Europa. Foran kampene mot storklubben AC Milan svirret ryktene om at «Rossoneri» var interesserte i Glimt-spilleren.

Opptredenen på San Siro, hvor Hauge noterte seg på scoringslisten, var nok til å overbevise sportsdirektør Paolo Maldini om å signere nordmannen. 1. oktober 2020 var overgangen et faktum, knappe to år etter at han slet benken for Aalesund 2 i 4. divisjon. I mellomtiden fikk han også landslagsdebuten av daværende landslagssjef Lars Lagerbäck.

FIKK DEBUTEN: Tidligere landslagssjef Lars Lagerbãck var ikke kjent for å gi unggutta sjansen på landslaget. Men Jens Petter Hauge spilte seg inn hos svensken. Her fra oktober 2020.

– En suksesshistorie

Etter å ha fått en knallstart i den italienske motehovedstaden, gikk det imidlertid litt tråere for Hauge mot slutten av sesongen. Drøye elleve måneder etter overgangen fra Bodø til Milano, ble det annonsert at Hauge skulle lånes ut til Eintracht Frankfurt den kommende sesongen, hvor avtalen også inneholdt en obligasjon om å gjøre overgangen permanent - så lenge klubben holdt seg i Bundesliga.

– Milan var egentlig en suksesshistorie. Han ble kjøpt fra Glimt som et spennende prosjekt og leverte veldig bra i starten. Jeg vet ikke hva som gjorde at han fikk mindre spilletid mot slutten, men det viser at man er avhengig av tillit. Det holder ikke å bare være en god spiller. Da han gikk til Frankfurt for å få spilletid, kom han dit som en bedre spiller. Milan var viktig på mange områder, slår pappa Hauge fast.

Også i Tyskland gjorde Hauge sine saker godt i starten, før en muskelskade satte ham ut av laget. På vei mot Europa League-finalen kjempet han seg imidlertid inn igjen i varmen, og med 20 minutter igjen av ordinær tid entret han banen i finalen i Sevilla.

En snau time senere var han historisk, som den første nordmannen som fikk legge sine armer rundt det gjeve troféet.